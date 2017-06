Bazén napouštějte pomalu, voda se nezakalí

Chrudim – V příštích dnech se venkovní teplota bude šplhat nahoru, a tak vlastníci bazénů začnou napouštět svoje zahradní bazény. Snad každý přemýšlí, jak ušetřit nějakou tu korunu při napouštění vody. Někdo využije vodu ze studny či vrtu, jiný je odkázán na veřejný vodovod.

Osvěžení v domácím bazénu.Foto: Deník/Alena Burešová

Bazén by se však měl plnit za dodržení určitých podmínek. „Doporučujeme napouštět bazén v noci a rozdělit napouštění i do několika dní. Je potřeba si uvědomit, že vodovod je složitý systém. Nestandardní odběr vody, ke kterému plnění bazénu o objemu 10 kubíků a více jistě patří, může způsobit snížení tlaku vody i v okolních nemovitostech," vysvětluje Petr Kavalír z Vodárenské společnosti Chrudim.



Voda může být při prudkém napouštění také cítit chlórem nebo se může zkalit. „V každém vodovodním systému jsou na stěnách trubek přítomny nějaké usazeniny. Při masivním odběru se zvýší rychlost vodního proudu a ten může tyto usazeniny strhnout. Spotřebitel si pak vlastně odkalí vodovodní systém do vlastního bazénu. Výsledkem může být sice čerstvá, ale rezavě zabarvená voda," pokračuje Petr Kavalír.



Ten proto doporučuje nahlásit vodařům větší odběr ideálně dva dny předem, aby technici firmy mohli systém sami odkalit s předstihem.

Existuje také možnost napuštění bazénu vodou z objednané cisterny. „Takové řešení je sice dražší, ale voda nebude s jistotou zakalená. Napouštění z cisterny je také velmi rychlé, takže lze bazén naplnit třeba těsně před horkým víkendem," dodal Petr Kavalír. (is, man)