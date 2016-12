Betlémské světlo 2016 na Chrudimsku

Chrudimsko – Motto letošního ročníku Betlémského světla zní „Odvážně vytvářet mír". Je inspirováno Horským kázáním, kde Ježíš učí: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské." (Mt 5, 9–10).

Betlémské světlo - ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

V kostele v Dvakačovicích si Betlémské světlo budete moci odnést před, anebo po shromáždění na Štědrý den. Vánoční shromáždění se zpěvem koled začíná v 15.00 hodin a vystoupí zde členové pěveckého sboru Malikchor a sboru Církve čs. husitské z Chrudimi, Eliška Vávrová zahraje na flétnu. Pro Betlémské světýlko si můžete přijít na chrudimské Resselovo náměstí před kostel Nanebevzetí Panny Marie 23. prosince od 16:30 do 17:30 za doprovodu kapely Kdoví nebo v týž den od 16 hodin do parku Střelnice.

Betlémské světlo bude možné získat také v Bojanově v kostele 24. prosince od 15 do 16 hodin v rámci akce Zpívání u jesliček, v Heřmanově Městci 23. prosince od 17:00 do 19:00 při tradičním rozdávání Betlémského světla v indiánském týpí před kostelem svatého Bartoloměje na náměstí Míru, v Prachovicích 23. prosince od 17:00 do 18:00 v kapli Nanebevzetí Panny Marie, 24. prosince od 15:00 do 15:30 proběhne předávání Betlémského světla v kostele sv. Kateřiny v Licoměřicích při duchovním slovu a společném zpívání koled. Již tradičně přinesou v předvečer Štědrého dne Světýlko blíž k vám i v Hlinsku, a to od 17:00 do 17:20 u OD Růže na sídlišti, od 17:40 do 18:00 na betlémské návsi u vánočního stromu. (dp)