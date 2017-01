Chrudim - Šatstvo mizí v kontejnerech pro průmyslové zpracování.

Lidem bez domova se teď v Chrudimi nedostává teplého oblečení. Z velké části za to můžou kontejnery na použitý textil, kam se řada lidí naučila nepotřebné svršky odkládat.

„Ve městě je několik kontejnerových sběrných míst a šatstvo tady shromažďují i charitativní organizace odjinud. Velká část odloženého oblečení se tak nedostane například k rukám lidí ze zdejšího Červeného kříže a ti nemají potřebným co dát," říká vedoucí odboru sociálních věcí Radka Pochobradská.

Bezdomovcům teď chybí teplé oblečení

Odkládání obnošeného šatstva do specializovaných kontejnerů je z hlediska ochrany přírody přínosem, avšak takto shromážděné textilie slouží v první řadě k dalšímu průmyslovému zpracování. Bezdomovce tak textilie z většiny kontejnerů nakonec nezahřejí.

Vedoucí sociálního odboru města nahlíží do záznamů a dodává: „Tak třeba desátého ledna navštívilo Červený kříž deset lidí a ti si tehdy vybrali vše, co bylo k dispozici, takže je třeba zase zásoby doplnit. Hlavně nám jde o pánské oblečení. Trika a mikiny zatím máme, ale pokud je někdo přinese, určitě je taky rádi převezmeme. Potřebujeme ale především kalhoty, tepláky, spodky, zimní bundy, čepice, rukavice a případně i boty, nejlépe ve větších velikostech."

Radka Pochobradská oslovila i ostatní úředníky městského úřadu. „Kolegyně už spoustu věcí donesly a teď se domlouvají s Červeným křížem, co si necháme k rozdělení tady a co půjde rovnou tam," dodala vedoucí odboru.

Za mrznoucí bezdomovce se přimlouvá i místostarosta města Roman Málek. „Máte-li doma někdo pánské oblečení, o kterém se rozhodujete, zda ho ještě nechat (protože se může někdy ještě hodit) nebo už jste rozhodnutí, že při jarním úklidu poputuje z domu, usnadníme vám přemýšlení a poprosíme vás, přineste nám ho."

Čisté použitelné teplé šatstvo mohou lidé nosit do kanceláře č. 203 v 1. patře budovy městského úřadu v Pardubické ulici. Pokud budou tamější pracovnice v terénu, lze věci předat i kolegům a kolegyním ve vedlejších kancelářích nebo přímo Radce Pochobradské. Šatstvo lze nosit také do sídla Červeného kříže. To dárci najdou v chrudimském Městském parku v budově sousedící s finančním úřadem.