Bezstarostné léto? Kdepak, v lese číhají nástrahy, kam se podíváš

Pardubický kraj – Léto patří snílkům a můžeš jen v tílku ven jít, zpívá se v písničce. Skutečnost je jiná – nebezpečí pro člověka číhají v lese, na loukách i ve vodě.

Ilustrační foto.Foto: archiv

Houbaři se v těchto dnech na sociálních sítích předhánějí ve zveřejňování fotografií svých úlovků. Protože si někteří troufají sbírat i jiné druhy, než hřibovité, hrozí otrava anebo přinejmenším nevolnost. „Sbírali jsme holubinky, nic jiného nerostlo, a v košíku se to jimi jen červenalo.

Mysleli jsme, že je to holubinka jahodová. Po ochutnání bramboračky jsme všechno vylili do záchodu, protože, jak nám řekl atlas hub, jsme našli holubinku vrhavku,“ říká osmačtyřicetiletá Renata z Chrudimska, která prý na holubinky už ani nepohlédne.

Pro tento týden platí pro aktivitu klíšťat stupeň číslo 5. To znamená středně velké riziko. Doporučení: Použití repelentu, nesedat v porostech, nevstupovat do křovin. Večer a ráno prohlídka těla a případně odstranění klíšťat.

Kdo letos nechytil klíště? Takových lidí je pomálu a většina z nich zná onemocnění, které tito paraziti přenášejí – lymskou boreliózu a klíšťovou encefalitidu. Třicetiletý Pardubák Honza měl kvůli klíštěti zkaženou dovolenou. „Ze dne na den mě postihly vysoké teploty a bolelo mne jakoby za očima. Obtíže se zhoršovaly, a tak mě přítelkyně dovezla do nemocnice. Nakonec se po vyšetření na infekčním oddělení ukázalo, že mám ehrlichiózu. Po nasazení antibiotik se obtíže naštěstí zmírnily a potom odezněly,“ vzpomíná na krušnou „dovolenou“ Honza.



Ehrlichióza se projevuje podobně jako borelióza. Pacienta začne bolet hlava a necítí se dobře. K úporné bolesti hlavy se přidává i bolest svalů, stoupá teplota a vzniká horečka a zimnice s třesavkou. Někdy je přítomna i nevolnost a zvracení.



Pozor na loukách a mýtinách, kde se mohou vyhřívat hadi! Při troše štěstí jich můžeme potkat až pět druhů. Mezi jedovaté patří zmije. Ta jediná může být také pro člověka nebezpečná. „To ale pouze pro oslabené či nemocné lidi, malé děti, nebo případně domácí mazlíčky,“ vysvětluje zooložka Pavla Robovská.



„Má docela silný jed, ale protože jde o poměrně malý druh, tak ho nemá dost na to, aby zabila dospělého zdravého člověka. Navíc je poměrně plachá, takže byste ji opravdu museli někde překvapit, aby se cítila v ohrožení a kousla vás,“ dodala.