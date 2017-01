Bílý víkend potěšil lyžaře

Trhová Kamenice - Po několika letech téměř úplného lyžařského půstu si letos, díky výraznější sněhové nadílce, přicházejí na své i lyžaři v Trhové Kamenici.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Marek Nečina

Na svahu, který je ideální zejména pro začínající lyžaře, bylo živo také o tomto víkendu. Upravená sjezdovka byla pokrytá souvislou vrstvou sněhu bez vykukujících ostrůvků hlíny nebo trávy – a to vše jen za přičinění rolby a přírodní sněhové pokrývky, neboť trhovokamenická sjezdovka nadále nedisponuje zasněžovacím zařízením.

V plném provozu jsou nadále samozřejmě také sjezdovky v Hlinsku a v Hluboké, které se obě nacházejí jen několik minut autem od Trhové Kamenice.

Na své si v posledních dnech konečně přicházejí také běžkaři. A to nejen ti, kteří se vydávají na lyžích do volných plání a na lesní či polní cesty, ale také ti, kteří se rádi spolehnou na upravené stopy a osvědčené běžkařské trasy. „Neděle 15. ledna: Trasy kolem Kovářova čerstvě projeté. Momentálně nesněží a sem tam se klube sluníčko, je to ideál! Tak dorazte!" lákali například včera běžkaře lidé pečující o běžkařské stopy v mikroregionu Centrum Železných hor, kde je nyní za pomoci stopovacího zařízení upraveno o něco méně než polovina z celkového počtu všech dostupných tras.