Brontosauři obsadili Lichnici

Lichnice - V pátek započalo Hnutí Brontosaurus svou pomoc pro Lichnici.

Hnutí existuje již od roku 1974. Jedná se o spolek lidí do 26 let, kteří pomáhají přírodě. Brontosauři mají své programy rozděleny do dvou základních akcí – Akce památky a Akce příroda. Letošní brontosauří akce na Lichnici se řadí do památek.



Výpomoc, kterou Brontosaurus poskytl, spočívala ve třech částech. První skupina lidí natírala střechu nad sklepením. Druhá část se zabývala odstraněním náletových stromů okolo celého hradu. Tuto práci zastávala největší skupina. Zbytek Brontosaurů renovoval zeď, která vlivem času a přírodních jevů ztrácela svůj tvar a vytvářely se v ní díry.



Na této akci pracovali lidé od 18 do 39 let. Vzhledem k dospělosti a zdravému rozumu byla bezpečnost na jejich zodpovědnost.

„Určitě je každá ruka, která pečuje o hrad, dobrá a nenechává všechny věci na městě, které například nemá prostředky ani pracovní sílu. V dnešní době je vlastně zázrak, že se najdou lidé, kteří dobrovolně pomáhají památkám a přírodě," říká s úsměvem kastelánka hradu Ivana Matyková. Tereza Mrázková, Události Online