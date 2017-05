Centrum chrudimského sídliště chátrá

Chrudim – Prostranství před prodejnou Chrudimka na chrudimském sídlišti U Stadionu je v zoufalém stavu. Vedení města si je toho vědomo a chystá postupnou nápravu.

Vcelku rušný prostor uvnitř sídliště postaveného v 70. letech minulého století teď charakterizují díry v asfaltovém povrchu, hluboké kaluže, ulámané obložení na zídkách kolem zelených ostrůvků, ale i zpuchřelé či zcela zmizelé části dřevěných ploch, lákajících kdysi k posezení a odpočinku. V hlubokých zemních žlabech pod okapy kdysi bývaly přírodní valouny, o něž se za deště tříštily dopadající proudy. Teď jsou tu ale jen holé betonové prohlubně s kanály uprostřed.



VOLÁNÍ PO ZMĚNĚ

„Nic moc. Přitom tu bývá, hlavně v létě, docela živo. Něco by se s tím mělo udělat. Já bych se přimlouval hlavně za odstranění toho ošklivého asfaltu a jeho nahrazení nějakou pěknou dlažbou," přemítá místní starousedlík Eduard Bonaventura.



Spokojena není ani další obyvatelka sídliště, Věra Hanušová: „Hlavně nechat žít ten krásný dub, který tady za ta léta vyrostl a v létě dává příjemný stín. Jinak souhlasím, taky by se mi tu líbila dlažba. Navíc by tu mohly přibýt i nějaké pěkné lavičky s opěrkami a mohl by tu vzniknout alespoň malý koutek pro děti. Místa je tu určitě dost," přidává se žena.



ZNAČNÁ INVESTICE

Architekt města Marek Janatka souhlasí, že s místem je třeba něco udělat.



„V rámci sídliště se jedná o poměrně významný prostor s charakterem lokálního centra, kterému je potřeba věnovat komplexní pozornost jak při řešení mobiliáře, tak při řešení materiálů a zeleně. Místo má svou původní kompozici, kterou není podle mého názoru důvod zásadně měnit, a která vychází jednak z technických požadavků (do zmiňovaných betonových žlabů jsou sváděny dešťové vody ze všech střech okolních objektů) a jednak z potřeb členění prostoru (to jsou ty vyvýšené záhony, které je potřeba sanovat, doplnit mobiliářem a zelení apod.). Z toho je zřejmé, že se jedná o relativně velkou investici, kterou je třeba nejdříve připravit projekčně a následně zařadit do rozpočtu," uvedl architekt.



MĚSTO NECHCE OTÁLET

Chrudimský místostarosta Jan Čechlovský poté přislíbil, že město začne s opravami už v letošním roce. „Zahájíme opravou nebo výměnou laviček, opravou některých betonových zídek a postupnou dosadbou zeleně. Vzhledem k tomu, že vlastníci některých objektů ve zmiňovaném místě zahájili poměrně významné rekonstrukční práce nebo se k nim v nejbližší době ještě chystají, dojde v letošním roce pouze k lokálním opravám povrchu a kompletní rekonstrukce povrchu proběhne až po dokončení větších stavebních prací na objektech," doplnil Jan Čechlovský.