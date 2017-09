Centrum J. J. Pestalozziho může dál poskytovat oddlužení

Chrudimsko – Centrum J. J. Pestalozziho získalo akreditaci Ministerstva spravedlnosti České republiky pro poskytování služeb v oblasti oddlužení, kterou ukládá novela insolvenčního zákona účinná od 1. července tohoto roku.

Ilustrační foto. Foto: archiv Deníku

„Museli jsme splnit přísné podmínky – například musíme mít zkušenosti v této oblasti, právníka na smlouvu, který poskytuje oddlužení, nesmíme být trestaní, bylo to složité,“ zmiňuje podmínky ředitel Centra Pavel Tvrdík a pokračuje: „Na druhou stranu jsme zareagovali velmi rychle a jsme pátí v republice, kteří ji získali. Myslím, že některé neziskovky a poskytovatelé oddlužení novelu zatím ani nezaregistrovali a budou tyto služby poskytovat neoprávněně.“



Centrum J. J. Pestalozziho bezplatně poskytuje službu oddlužení v rámci odborného sociálního poradenství.



„Služba je velmi žádaná a myslím, že jsme velmi úspěšní v Chrudimi i ve Svitavách,“ poznamenává ředitel Tvrdík s tím, že nevylučuje, že by Centrum postupně rozšířilo svou působnost v této oblasti i do jiných regionů.



„Novela zákona omezí množství poskytovatelů oddlužení, kterým se živily i pochybné firmy, nechaly si to zaplatit a jejich klienti nakonec stejně skončili u nás,“ dodává Pavel Tvrdík.



Podle jeho slov Centru J. J. Pestalozziho zatím působení na Svitavsku a Chrudimsku stačí, pokud by si to však poptávka žádala, vedení obecně prospěšné společnosti by zvažovalo založení nové filiálky na Vysočině.



Oddlužení poskytuje v rámci občanskoprávní poradny také Farní charita Chrudim. Ta zatím s akreditací vyčkává. „Službu můžeme poskytovat i bez akreditace ještě půl roku. S ostatními občanskými poradnami v rámci diecézní charity se do té doby domluvíme na společném postupu,“ uvádí ředitelka Hana Petrusová.