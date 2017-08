Chrudimská pouť pozmění zavedený chod města

Chrudim, Heřmanův Městec – V nadcházejícím týdnu se v Chrudimi uskuteční tradiční pouť. Světští proto začnou už brzy navážet do města své atrakce.

Chrudimská pouť.Foto: Karel Dvořák

„První pouťové atrakce najedou ve středu 2. srpna v 18 hod. a poslední atrakce odjedou v pondělí 7. srpna nejpozději do 4 hodin ráno,“ uvedl mluvčí města Aleš Prokopec. Stánkový prodej bude podle jeho slov zahájen v pátek 4. srpna ve 14 hodin a ukončen bude v neděli 6. srpna ve ve 20 hodin.



V pátek 4. srpna bude provoz pouťových atrakcí a stánků ukončen ve 24 hodin, zatímco sobotní provoz pouťových atrakcí a stánků bude ukončen v neděli v jednu hodinu po půlnoci (neděle nad ránem). V neděli 6. srpna bude provoz pouťových atrakcí a stánků ukončen ve 20 hodin.



Po dobu konání pouti budou zajištěny zdravotní dozor i preventivní požární hlídky.



Provoz atrakcí bude možný v několika časových úsecích jen bez doprovodné hudby a mluveného slova. To se týká pátku od 8 do 15 hodin a navíc i v době od 17.30 do 19 hodin. Totéž omezení bude v platnosti i v neděli od 00 hodin do 1 hodiny po půlnoci. Provoz atrakcí bez hudby a mluveného slova je nařízen i na neděli od 8 do 11.30 hodin, kdy se uskuteční bohoslužba v kostele Nanebevzetí Panny Marie.



Majitelé aut a obyvatelé různých míst v chrudimském centru budou muset od středeční 18. hodiny do nedělní 7. hodiny počítat též s několika dopravními uzavírkami a společnost ARRIVA Východní Čechy provede změny na linkách chrudimské městské hromadné dopravy. Informace pro cestující budou vyvěšeny na autobusových zastávkách na Tyršově náměstí, u Mysliveckého domu a Na Valech. Pro autobusy platí uzavírka v době od čtvrtka 3. srpna od 9 hodin do pondělí 7. srpna.



POUŤ TAKÉ U SOUSEDŮ

Pomalu se blíží i datum heřmanoměstecké Bartolomějské pouti. Kolotoče a atrakce budou vévodit heřmanoměsteckému parku Bažantnice od čtvrtka 24. srpna a zůstanou tu do pondělí 28. srpna, kdy se v Heřmanově Městci bude slavit tradiční posvícení.



Město loni zaznamenalo několik stížností na údajné necitlivé ukončování provozu stánků ze strany místní městské policie. Heřmanoměstecký vrchní strážník Roman Charvát říká: „Rada města letos vyšla stánkařům vstříc a prodloužila provozní hodiny. Budeme na jejich dodržování dohlížet, ale budeme si přitom počínat s citem.“