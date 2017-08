Chrudimská sportoviště přicházejí s novinkami

Chrudim – Elektronizace skříněk v šatnách krytého bazénu nebo stavba venkovní sauny. Sportovní areály města Chrudim v pomalu končící letní sezóně dokončují úpravy, které uživatelé městských sportovišť ocení především na podzim a v zimě.

Budova krytého bazénu v Chrudimi.Foto: Deník/Marek Nečina

Uplynulý poslední srpnový víkend si ještě užívali hlavně návštěvníci venkovní plovárny. Ti se mohli v horkém počasí dokonce zchladit dováděním nebo nefalšovanou koulovačkou na hromadě sněhu, kterou sem navezli údržbáři z ledové plochy vedlejšího zimního stadionu.



V minulém týdnu se ale rovněž dokončovala elektronizace úložných skříněk v šatnách krytého bazénu. Ve skříňkách teď budou nově čipy, které umožní návštěvníkovi dostat při aktivaci karty k dispozici svoji skříňku bez nutnosti skládat zálohu a přebírat klíček k uzamčení skříňky.



„Zařízení s pomocí náramkových plastových 'hodinek' nebo karty umožní návštěvníkovi bazénu kontrolu doby, která zbývá do konce předplaceného času, nebo čísla skříňky, které se tak rádo zapomíná,“ vysvětluje ředitel chrudimských sportovišť Luděk Marousek.



V těchto dnech se rovněž staví venkovní sauna s ochlazovacím prostorem před budovou bazénu. Tento prostor by měl kromě příjemného venkovního pobytu na nových lehátkách po saunování nabídnout také možnost neomezeného polévání akumulačních kamen různými zdraví podporujícími silicemi. Stavba by měla být hotová do konce září letošního roku. Provoz stávající sauny stavba zásadně neomezí: V úterý 5. září otevře svoje brány jak krytý bazén, tak sauna pro veřejnost – pouze v ochlazovně bude provizorně uzavřen vstupní otvor do budoucích nových prostor venkovní sauny.



Návštěvníci sportovišť si také budou moci v průběhu září všimnout, že probíhá oprava vstupního přízemního objektu pokladny na nedalekém atleticko – fotbalovém stadionu v ulici V Průhonech. Objekt už déle hyzdil okolí rekonstruované tribuny a jeho oprava původně figurovala už v loňských plánech města.

„Došlo k rekonstrukci vnitřních prostor, čeká nás oprava střechy, výměna oken a na závěr přibude i nová fasáda,“ upřesňuje investiční aktivity místostarosta Jan Čechlovský. (man, sd)