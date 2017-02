Chrudimské Muzeum získá novou fasádu

Chrudim – S nástupem jara začnou opravy vnější fasády, oken a dveří na budově chrudimského Muzea. S předpokládaným výdajem ve výši bezmála 25 milionů korun půjde o největší investici města v letošním roce.

Oprava vnější fasády a oken na budově Chrudimské besedy č. p. 85, která navazuje na letošní rekonstrukci střechyFoto: Marek Nečina

Původní projektantský rozpočet počítal pro opravu s rozpočtem ve výši přibližně 30 milionů korun. V soutěži na dodavatele díla se ale následně cena snížila. Jako nejvhodnějšího uchazeče pro opravu budovy Muzea vybrala Rada města Chrudim pražskou štukatérskou, restaurátorsko – sochařskou a stavební firmu Pracom, která se zavázala, že zakázku provede za 24 725 756 korun včetně DPH.

LETOS I PŘÍŠTÍ ROK

Celé dílo je rozděleno do dvou etap. „V letošní etapě se uskuteční práce na čelní straně budovy přivrácené k soše Josefa Ressela a také na straně směrem k náhonu. V příštím roce se opravy přesunou na zadní trakt budovy včetně dvouramenného schodiště a rovněž na fasádu budovy přivrácenou k řece Chrudimce," upřesnil starosta města Petr Řezníček.

I když bude budova chrudimského Muzea po velkou část roku obležena stavebníky, na provoz v ní by to nemělo mít větší dopad.

„Bude tomu podobně jako při loňských opravách střechy, takže všechny plánované kulturní akce se bezezbytku uskuteční. Zachován bude také provoz Měšťanské restaurace Muzeum," ujistil Jiří Kadeřávek, ředitel městské kulturní organizace Chrudimská beseda.

STŘECHA JE HOTOVÁ

Chrudimské Muzeum je po desítky let jedním z hlavních chrudimských kulturně-společenských center. Postaveno bylo na přelomu 19. a 20. století, z čehož plyne, že některé opravy už nešlo dál odkládat. Například před loňskou opravou střechy do budovy porůznu zatékalo a v jednom místě za orchestrem už voda dokonce prosakovala až do interiéru budovy Muzea.

OPRAVILI TAKÉ KROV

Loňské stavební práce proto zahrnovaly opravu střešního krovu, pokládku nové keramické krytiny, opravu omítek na komínových tělesech a římsách, zateplení stropu nad posledním podlažím a v neposlední řadě také restaurátorské zajištění kamenných a klempířských prvků střechy.