Chrudimský sběrný dvůr přestává stačit

Chrudim – Strávili jsme včera nějaký čas v chrudimském sběrném dvoře.

Chrudimák ukládá odpad. Vpravo část plastového odpadu přivezeného do dvora během pouhých dvou dnů.Foto: Deník/Marek Nečina

„Kam můžu složit mikrovlnku?“ ptal se v areálu u železniční trati jeden řidičů, když za horou plastů u příjezdu předkládal ke kontrole občanský průkaz. „Mám tu nějaká ředidla,“ hlásil druhý právě ve chvíli, kdy z dalšího auta vystupovala žena s kusem starého koberce. Pracovníci Technických služeb jim vše rychle vysvětlili a když bylo třeba, pomohli. Na nudu tu nebyl čas.



Vedení města Chrudim si uvědomuje, že kapacita sběrného dvora ulici Obce Ležáků přestává dostačovat.

„Podíl vytříděných odpadů se stále navyšuje. Město Chrudim a jeho Technické služby proto připravily projekt na rekonstrukci a zejména rozšíření sběrného dvora,“ uvedl mluvčí radnice Aleš Prokopec.



AŽ 2000 TUN

Roční kapacita sběrného dvora teď činí takřka 540 tun tzv. povinných složek odpadu zahrnujícího papír, sklo, plasty, kovy, nebezpečné odpady a biologicky rozložitelné odpady. Za rok, po rekonstrukci by měl být sběrný dvůr schopen zpracovat dalších 750 tun těchto povinných složek. Celková kapacita sběrného dvora spolu s dalšími složkami však bude až 2000 tun.



„Primárně je cílem zlepšení služeb pro obyvatele města, zvýšení komfortu nakládání s odpady a omezení vzniku černých skládek,“ říká k rekonstrukci starosta Petr Řezníček. „Nesmíme ale také zapomínat na Plán odpadového hospodářství ČR, na který navazuje plán kraje a města. Ty míří k podstatnému navýšení podílu znovu využitelného komunálního odpadu. Bez navýšení kapacity sběrného dvora by to nešlo,“ dodává.



STAVBY I DEMOLICE

Plocha sběrného dvora po rekonstrukci bude mít díky rozšíření o dva sousedící pozemky rozlohu 2 591 m2. „Projekt počítá s výstavbou nových objektů a ploch a dalšími stavebními úpravami stávajících objektů. Dojde k demolici garáží, plechové boudy a unimo-buněk a k rozšíření asfaltové plochy dál podél trati za patrové garáže. Přibude také nová administrativní budova a přístřešek pro kontejnerová stání,“ přibližuje plány místostarosta Jan Čechlovský.



V rámci projektu budou pořízeny i různé nádoby a zařízení na ukládání odpadů, válcový drtič objemného odpadu, vysokozdvižný vozík a záchytná vana na nebezpečný odpad. Nebezpečné složky budou ukládány do speciálních certifikovaných kontejnerů a nádob.



DÍLO ZA 15 MILIONŮ

Díky rekonstrukci bude zajištěno následné materiálové využití pro 76 % přijatých odpadů, podíl zpracovaného komunálního odpadu pak bude více než 90 %. „Zpracování směsných komunálních odpadů bylo nutné řešit, od roku 2024 totiž skládkování v podstatě nebude možné. Byla potřeba začít hledat alternativy a zároveň snižovat produkci odpadů. Rozšíření sběrného dvora tomu napomůže,“ řekl místostarosta Roman Málek, který se zabýval přípravou koncepce odpadového hospodářství v rámci kraje.



Projekt se ucházel o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, té bylo vyhověno. Celkové náklady na rekonstrukci sběrného dvora činí 15 322 000 Kč, z toho dotace pokryje 85 % způsobilých nákladů, tedy 10 763 000 Kč. Zbytek bude město financovat ze svých zdrojů.

Nyní se připravuje výběrové řízení na zhotovitele, zahájení stavebních prací je předběžně stanoveno na červen 2018. (ap, man)