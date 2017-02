Chrudimští přemýšlejí o parkovacím domu

Chrudim – Zaparkovat v chrudimském centru je stále těžší a vedení města proto uvažuje o stavbě parkovacího domu. Zastupitelé se minulý týden mohli seznámit s jeho možnou podobou na pracovním semináři.

V místě takzvané Moravovy zahrady je dnes obyčejná parkovací plocha. Ta bývá beznadějně zaplněná.Foto: Marek Nečina

Když má dnes řidič štěstí, může auto zaparkovat na Resselově nebo na Školním náměstí. Zde však bývá často obsazeno a několikahodinové stání se tu také dost prodraží. Bezplatnou variantu představuje Tyršovo náměstí nebo takzvaná Moravova zahrada, kde je nyní prosté povrchové parkoviště. Snaha o nalezení volného místečka tu ale často bývá marná.

Nový parkovací dům by měl být zapuštěn do svažitého terénu v prostoru mezi Rubešovou ulicí a právě Moravovou zahradou. Při vjezdu z městského vnitřního okruhu, tedy z níže položené Rubešovy ulice, by se tak parkovalo částečně v podzemí.

„Při zvažovaných 250 až 300 parkovacích místech bychom tím problém parkování v centru města prakticky vyřešili," vysvětluje chrudimský starosta Petr Řezníček. „Vjezd by byl možný jak z Rubešovy ulice, tak také od Opletalovy ulice, aby spolu obě části parkovacího domu komfortně kooperovaly," doplnil starosta.

Podle Petra Řezníčka by do vícepodlažního parkovacího domu mělo investovat samo město, nikoliv soukromník. Hovořit o konkrétní ceně by ale zatím bylo předčasné. Studie, kterou si zastupitelé mohli prohlédnout, ukázala hlavně možnosti včlenění parkoviště do vymezeného prostoru a popsala i proudy dopravního zatížení, které by se tímto způsobem vyhnulo samému středu města. Parkoviště sestávající ze dvou modulů by bylo možné stavět ve dvou etapách.

V PARDUBICÍCH JE SPÍŠ PRÁZDNÝ NEŽ PLNÝ

Parkovací dům v blízkosti centra vyrostl před několika lety v Pardubicích. Ačkoliv se nachází na „strategické" pozici – uprostřed sídliště v blízkosti městského i krajského úřadu, za Východočeským divadlem Pardubice a pět minut chůze od budovy soudu, Aquacentra, sokolovny či třídy Míru, je spíš prázdný než plný. Přílišný zájem o něj nebývá, ani když je v Pardubicích parkovacích míst kritický nedostatek, ať už jde o hokejová utkání, nebo o velké koncerty. (man, sejk)