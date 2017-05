Chrudimští se střetli v diskuzi nad stojany

Chrudim – Zastupitelé města v pondělí schválili závěrečný účet města za rok 2016. Vedoucí finančního odboru Hana Vránová zastupitelům detailně vysvětlila příjmy i výdaje města a seznámila je s kladným výsledkem hospodaření. Ten činil za uvedené období bezmála 49 milionů korun.

Nabídkové tabule lemují například chodník v Široké uliciFoto: Deník / Nečina Marek

Vloni došlo také k dalšímu snížení zadluženosti města, které v současnosti představuje zhruba 3800 korun po přepočtu na jednoho obyvatele.



Závěrečný účet zastupitelé hladce schválili a poté zvedli ruce i pro přefinancování zbývající části zhruba třiapadesátimilionového městského úvěru. „Cena peněz, kterou teď nabízejí bankovní ústavy, je natolik zajímavá, že se tento krok vyplatí," poznamenal chrudimský starosta Petr Řezníček (SNK-ED). Uvedeným krokem se doba splácení zkrátí o 2,5 roku a město celkově ušetří téměř deset milionů korun.



NEKONEČNÁ SCHŮZE

Do programu pondělní schůze bylo vepsáno 19 jednacích bodů, což nebyl nijak mimořádný počet. U několika z nich se ovšem následně vedla natolik obsáhlá diskuze, že se schůze nakonec protáhla na více než pět hodin. Tedy na dobu, která překvapila i ostřílené matadory chrudimské komunální politiky. „Za svá tři funkční období jsem dosud takto dlouho schůzi nezažil," nechal se například slyšet místostarosta Jan Čechlovský (ODS).



STOJANY BEZ POPLATKU

Více než dvacet minut se například diskutovalo o úpravě městské vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Vedení města v ní navrhlo pokračující osvobození majitelů provozoven od platby za užívání veřejného prostranství, pokud mají před prodejnou nabídkové tabule či cyklostojany do dvou metrů čtverečních. Ovšem jen za té podmínky, že tento inventář nebude zároveň sloužit jako nosič reklamy.



Proti navržené změně se postavil opoziční zastupitel Josef Káles (Svobodní), když namítl: „Živnostníci se dnes musí vypořádávat nejen s EET, ale také s kontrolními hlášeními a množícími se zákazy, takže město jim ještě zpoplatní drobnou reklamu? Já navrhuji, vydat se opačným směrem," řekl zastupitel a předložil změnu, podle níž by se ze stojanů neplatilo, byť by i reklamu nesly. S tím ale nesouhlasili někteří reprezentanti ČSSD nebo místostarosta Roman Málek (Koalice pro Chrudim. Ti namítali, že chodníky pohltí reklamní smog a dál se ztíží jejich průchodnost. „Bylo by to zvýhodnění určité skupiny obyvatel na úkor druhé," namítl zastupitel Jiří Hradec (Koalice pro Chrudim).



Josef Káles se ale ohradil: „Mě fascinuje, že člověk, který tu jinak hlasuje pro dotace, určené vždy jen některým skupinám lidí, mě obviní z toho, že chci někoho zvýhodňovat." Změna navržená Josefem Kálesem pak při hlasování uspěla.