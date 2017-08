Chrudimští výsadkáři pořádají charitativní běh

Chrudim – Příští sobotu (26. srpna) se ve městě poběží Charitativní běh pro Vojenský fond solidarity, který organizuje 43. výsadkový prapor Chrudim pro širokou veřejnost již třetím rokem.

Charitativní běh na podporu Vojenského fondu solidarityFoto: Lukáš Vaníček

Do závodu je možné se přihlásit v sobotu od 8:00 do 8:50 v chrudimských Klášterních zahradách vedle Resselova náměstí, odkud také účastníci vyběhnou. Start pořadatelé naplánovali na 9. hodinu ráno a cíl leží přímo na letišti 43. výsadkového praporu Chrudim, kde také pokračuje další program, a to Den otevřených dveří výsadkářů u při příležitosti 70. výročí výsadkového vojska a Letecký den.

Startu již však nebude přihlížet patron chrudimských výsadkářů, veterán druhé světové války Jaroslav Klemeš, který na začátku srpna zemřel. Před začátkem běhu na něj účastníci vzpomenou.



VLASTNÍ TEMPO A DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ

„Startovné je dobrovolné, 100% z něj půjde ve prospěch fondu. V případě startovného převyšující 50 Kč dostává závodník automaticky památeční samolepku s motivem žluté stuhy a mottem 'Podporuji naše vojáky'. Pokud dáte startovné převyšující 200 Kč, tak si odnesete ze dřeva vyrobenou medaili, unikátní pro tento ročník,“ uvádí za pořadatele chrudimský výsadkář Ivo Zelinka a pokračuje: „Doufáme, že se nám podaří překonat rekordní minulý ročník, kdy se na startovném vybralo téměř 90 tisíc korun.“



Trasa měří přesně 3 000 metrů, což je vzdálenost, kterou musí za 12 minut uběhnout každý voják Armády České republiky do 30 let, aby byl hodnocen za „1“ z tělesné přípravy. Pořadatelé však zároveň dodávají, že účastníci závodu za tento limit v cíli být rozhodně nemusejí a mohou zvolit tempo, jaké jim vyhovuje.



NA ZÁVOD TATROVKOU

Parkování je možné přímo u Klášterních zahrad, ale tam bývá většinou plno. Organizátoři proto doporučují odstavit vůz přímo na vojenské části letiště, kam lze sjet ze silnice vedoucí z Chrudimi do Sobětuch.



„Ze samotného letiště budou v pravidelných intervalech jezdit vojenské nákladní vozy Tatra, které budou svážet závodníky na místo startu. Tak, aby na vás auto čekalo v cíli a ne na startu. Rovněž jízda na korbě vojenského náklaďáku je součástí zážitku,“ dodává s úsměvem Major Zelinka.



Vojenský fond solidarity slouží pro pomoc rodinám padlých či těžce raněných vojáků, jak při úkolech zahraničního nasazení, tak při plnění služebních úkolů ve vlasti. Za jeho tříletou existenci se podařilo díky štědrým dárcům nashromáždit 3 964 168 Kč. Použitý musel být zatím jednou.