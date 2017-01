Co plánují starostové měst na Chrudimsku v roce 2017?

Chrudimsko - Přístavby škol, zateplení, dokončení kanalizací i rekonstrukcí náměstí, dopravní terminály i stavba sportovních hal.

CHRUDIM – FASÁDA I OPRAVA RADNICE

„V roce 2017 bychom chtěli opravit fasádu, okna a dveře v budově Chrudimské besedy č.p. 85. Rozpočet je naplánován zhruba na 44 milionů korun. Také bychom chtěli zrekonstruovat radnici za šest milionů, položit novou kanalizaci na Tylově náměstí a vytvořit inženýrské sítě na stavebních pozemcích v Markovicích," Petr Řezníček, starosta Chrudimi.

PROSEČ – SOKOLOVNA A KANALIZACE

„Dva roky pracujeme na sokolovně, tak bychom v ní rádi během tohoto roku zahájili provoz, aby sloužila města, škole, organizacím, spolkům i všem občanům našeho města.

V roce 2017 by měla být realizována celá pátá etapa odkanalizování části Proseče a pokračovat budou práce na sportovní hale. Chtěli bychom také posunout projekt rekonstrukce náměstí a zasíťování 40 nových stavebních parcel," Jan Macháček, starosta Proseče.

SKUTEČ – HASIČSKÁ ZBROJNICE A ŠKOLKA

„Zateplení a oprava mateřské školy v ulici Osady Ležáků. Chtěli bychom také začít s rekonstrukcí hasičské zbrojnice, pokud nám dopadne dotace," Pavel Bezděk, starosta Skutče

SLATIŇANY – NOVÁ PODOBA MODELY

„Chtěli bychom letos stihnout bezproblémové dodělání kanalizace v Trpišově a potom zdárně vysoutěžit architektonickou soutěž bývalé Modely, aby to bylo konečně okulibé. Kdyby se podařilo, tak bychom rádi dodělali ještě nástavbu základní školy, abychom zvýšili její kapacitu," Ivan Jeník, starosta Slatiňan.

HEŘMANŮV MĚSTEC – AUTOBUSY BLÍŽE VLAKŮM

„V roce 2017 bychom chtěli pokračovat ve vybudování dopravního terminálu a tím přemístit autobusové nádraží blíž vlakovému. Rádi bychom se také zaměřili na některé úpravy historické části města," Josef Kozel, starosta Heřmanova Městce.

HROCHŮV TÝNEC – NADĚJE PRO ZÁMEK

„Dá-li dotace, tak bychom v tomto roce chtěli obnovit a opravit náš zámek a školu kde chceme udělat novou přístavbu. Ale to vypadá spíš až na akci v roce 2018. Pokud nedopadne žádná dotace, pustíme se do opravy místního kulturního domu za své," Petr Schejbal, starosta Hrochova Týnce.

NASAVRKY – FINÁLNÍ ZTEČ NA NÁMĚSTÍ

„Letos chceme stihnout druhou etapu rekonstrukce náměstí a tím jej dokončit. To je pro nás nejdůležitější akce. Také bychom rádi provedli poslední část kanalizace, čímž by byly celé Nasavrky a místní části odkanalizované splaškovou kanalizací. To ale bude odvislé od dotací," Milan Chvojka, starosta Nasavrk.

CHRAST – NA NÁMĚSTÍ CHTĚJÍ STŘÍHAT PÁSKU

„Rekonstrukce náměstí je naplánovaná do roku 2018, tak bych byla ráda, kdybychom ji ukončili letos a na podzim stříhali pásku. Připravujeme také projekt sociálního bydlení, který by vytvořil osm bytových jednotek. Také plánujeme přístavbu čtyř nových učeben základní školy," Martina Lacmanová, starostka Chrasti.

RONOV NAD DOUBRAVOU – CVIČIT BUDOU V TEPLE

„Vypíšeme výběrové řízení na zateplení tělocvičny a to včetně změny způsobu vytápění. To bude stát kolem 12 milionů. Chceme také opravit další kus chodníku na náměstí kolem kostelu," Marcel Lesák, starosta Ronova nad Doubravou.

TŘEMOŠNICE – NEZAPOMNĚLI NA KOUPALIŠTĚ

„Hodně věcí pokračuje z minulého roku. Rekonstrukce hasičské zbrojnice je rozjetá ve fázi projektování. Když klapne dotace, v roce 2018 stavíme.

Letos bychom chtěli vyprojektovat také bezdrátový rozhlas po celé Třemošnici i místních částech, chodník ke hřbitovu a nalézt řešení opravy místního koupaliště tak, aby to pro město bylo finančně únosné," Miroslav Bubeník, starosta Třemošnice.

HLINSKO – DOKONČÍ ZIMNÍ STADION I DDM

„V tomto roce chceme zasíťovat zhruba 30 parcel na Drachtinách, což bude stát zhruba 48 milionů korun. Dále máme v plánu dokončit dostavbu zimního stadionu a kompletní rekonstrukci a dostavbu domova dětí a mládeže.

Ve fázi projektů bychom chtěli dokončit projektovou dokumentaci na dopravní přestupní terminál a obchvatovou komunikaci sídliště včetně velkokapacitního parkoviště mezi sídlištěm a teplárnou. Rozpracovat chceme i projekt přestavby objektu administrativní budovy v areálu bývalé Ety na vzdělávací centrum" Miroslav Krčil, starosta Hlinska.

Nejsmělejší plány má ovšem LužeV roce 2017 bych rád udělal z Luže to nejvýznamnější město v kraji. Tím by se vyřešily veškeré jeho problémy. Každý chce totiž být tam, kde je to nejvýznamnější. Měli bychom tedy dostatek rozmanitých pracovních míst, rostla by nám populace, měli bychom svoji nemocnici. Na Dobrkově bychom otevřeli veřejné mezinárodní letiště, propojili bychom dráhu mezi Uherskem a Žďárcem u Skutče a měli tu přímou linku do Prahy i do Ostravy. Na Košumberku by sídlilo vedení kraje. V naší spalovně bychom si sami vyráběli svoji energii pro celé město. Zpracovávali veškerou vodu na svém území a v našich nanosklenících pěstovali úžasnou zeleninu a ovoce.To si myslím, je taková stěžejní věc pro Luži v roce 2017. Na tom bych rád pracoval. Prostě sociálně přívětivé, klidné, živé město. Báječný rok 2017 přeji. starosta luže Radek Zeman