Cyklostezku ničí stromové kořeny, řešení zatím není

Slatiňany – Cyklostezka propojující města Chrudim a Slatiňany je ve své chrudimské části široká a hladká. Ve slatiňanském katastru se ale výrazně zužuje a její povrch tu navíc vrásní množství příčných puklin, což vadí zejména lidem na in line bruslích.

Praskliny na slatiňanské části cyklostezkyFoto: Deník / Nečina Marek

„Na kole to tady taky docela drncá, ale ještě to ujde. Nechci si moc stěžovat, protože si dobře pamatuji na blátivou pěšinu, po které jsem tu musela projíždět po většinu svého života. Tohle je rozhodně lepší," okomentovala včera svou jízdu cyklistka mířící do Slatiňan z nedalekého chrudimského sídliště.



Slatiňanská část cyklostezky doplácí už od svého vzniku na skutečnost, že pro její stavbu nebyl k mání tak široký pruh terénu, jako tomu bylo u její chrudimské pokračovatelky. V úseku mezi hranicemi obou katastrů a přejezdem u železničního mostu tu svírá stezku z jedné strany břeh řeky Chrudimky porostlý zelení a stromořadím, zatímco z druhé stany je stezka tísněna zemědělsky využívaným polem.



Příčinou většiny prasklin jsou mělce probíhající kořeny stromů rostoucích na říčním břehu. Při pohledu od Slatiňan je tak narušen povrch cesty v její pravé polovině, zatímco levá půlka cyklostezky je v pořádku.



Slatiňanští stezku podle potřeby opravují a na dubnové schůzi městské rady se opakovaně vrátili i k možnosti jejího případného rozšíření. Řešení však zatím nenašli. „Kácení stromů nepřichází v úvahu. Břeh řeky se stromořadím patří státnímu podniku Povodí Labe a ten tuto možnost nepřipouští," uvedl slatiňanský starosta Ivan Jeník.



Úvahy o rozšíření cyklostezky směrem do pole prozatím ztroskotaly na nezájmu jeho vlastníka. „Situaci zkomplikovalo i proběhlé dědické řízení. Návrh města však stále platí a když se nám majitel ozve, tak to přivítáme," doplnil slatiňanský starosta.