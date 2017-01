Děkuji, vybralo se víc, než jsem čekal

Chrudim – O benefičních koncertech a plánech do budoucna jsme si povídali s chrudimským muzikantem Petrem Podhájeckým.

Zleva: Slávek Boura, Míša Tereska, Petr PodhájeckýFoto: Petra Santová

V prosinci vznikl klip, na kterém se podílelo 43 českých zpěváků a hudebníků včetně tebe. Jak vznikal a čemu nebo komu má pomoci?

Už od začátku bylo jasně dané, že klip bude věnován těžce nemocným dětem. Píseň s názvem Šťastná hvězda vznikala pro stejnojmennou nadaci několik měsíců. 43 umělců vyjádřilo svou podporu a zazpívali bez nároku na honorář. Mezi nimi například Lucie Vondráčková, Petr Kolář, Dáda Patrasová, Anička Slováčková, skupina Maxíci a mnoho dalších. Jsem moc rád, že jsem se toho všeho mohl účastnit a že jsem mohl podpořit dobrou věc.

Druhou benefiční akcí byla tvoje oslava narozenin v chrudimské restauraci Kateřina. Zábavu s kapelou Wječná žízeň a hosty si nenechaly ujít desítky lidí. V čí prospěch se konala?

Oslava spojená se zábavou se moc povedla a touto cestou všem děkuji za gratulace a za to, že podpořili akci svou účastí. Akce se konala ve prospěch Míši Teresky, chrudimského chlapce s dětskou obrnou. Popřát, ale i podpořit Míšu Teresku, přijeli Maxíci, Slávek Boura, Hana Lounová, Leona Šenková a Markéta Maky Zdeňková a za to jim patří velký dík. Dále bych chtěl moc poděkovat restauraci Kateřina za příjemnou spolupráci. Ve formě dobrovolného příspěvku se nakonec vybrala větší částka, než jsem čekal, a jsem za to moc rád.

Kde budou v letošním roce obě kapely Wječná žízeň a Lef de Bard vystupovat? Chystáš nějaké novinky?

Na letošní rok už máme naplánováno dohromady víc než 60 akcí a vystupovat budeme po celé republice, ale nejvíce v Pardubickém kraji a kraji Vysočina. Musím přiznat, že nejradši koncertujeme tady v Chrudimi, ne nadarmo se říká: doma je doma. Chrudimští fanoušci nám tu vždy vytvoří skvělou atmosféru a za to jim děkujeme.

Obě kapely chystají letos několik nových písní a v plánu je i natočení videoklipu, takže se rozhodně máte na co těšit. Všem přejeme do roku 2017 jen to nejlepší a rádi vás uvidíme na společných akcích.