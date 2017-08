Do konce října má být hotovo

Chrudim – Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v chrudimských ulicích Palackého a Obce Ležáků pokračuje dle harmonogramu a podle Ivo Doskočila, ředitele společnosti Vak Chrudim, bude hotova v řádném termínu.

Práce na rekonstrukci kanalizace v ulici Palackého. Ilustrační foto.Foto: Deník / Nečina Marek

„Neregistrujeme žádné problémy. Nedávno byl trošičku spěch, abychom stihli dokončit práci ve Škroupově ulici do pořádání cyklistických závodů, ale to se nakonec podařilo, byť měl být původně tento úsek zavřený i přes víkend,“ říká Ivo Doskočil.

„Tento týden byla uzavřena křižovatka komunikace 1/17 s Vrchlického ulicí a pokračuje se dál. Počítáme s tím, že do 31. října letošního roku bude hotovo. Máme sice smlouvu až do konce prosince, ale stavebně by mělo být vše v pořádku opravdu nejdéle do konce října. Možná, že v hlavní trase 1/17 bude hotovo dokonce o něco dříve a pak bychom už řešili jen nějaké přípojky mimo dvě zmiňované nejvýznamnější komunikace,“ dodal ředitel VaK Chrudim.