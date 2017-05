Je to tady! Jiří Kajínek opustí vězení, Zeman podepsal milost

Chrudim - Doživotně odsouzený vrah Jiří Kajínek se dočkal. Dnes o půl dvanácté byla odeslána podepsaná milost prezidentem Milošem Zemanem na Ministerstvo spravedlnosti k dalšímu vyřízení. Dnes by tak Kajínek mohl opustit brány rýnovické věznice.

"Rád bych vám všem poděkoval. Před mnoha lety jsem měl představu, že až vyjdu z věznice Mírov, tak půjdu sám a pěšky. Ve čtvrtek minulého týdne jsem se dozvěděl, že mě propustí," sdělil Kajínek. Novináře pak požádal o respekt a soukromí.

"Mám různé nabídky na různé práce, některé fakt zajímavé, ale byl jsem ve vězení 23 let. Nejdříve se potřebuju rozhlídnout," odmítl, že by měl vše naplánované. Obavy o život podle svých slov nemá.

"Dvacet tři let jsem se snažil dokázat to, že jsem to neudělal," podotkl. Své osobní věci rozdal podle svých slov vězňům. "Vše, co jsem potřeboval v té cele mít, tak tam vše zůstalo," odchází Kajínek z věznice nalehko.

Součástí milosti je sedmiletá podmínka, při níž se Kajínek nesmí dopustit trestného činu. Podle Ovčáčka jde o nejdelší možnou podmínku, které české právo stanovuje. Na dodržování podmínky by měl dohlížet Krajský soud v Plzni.

"Pan prezident se o případ dlouhodobě zajímal a zaznamenával pochybnosti, které se v té souvislosti objevovaly," řekl mimo jiné k milosti hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Kajínek byl odsouzen 23. června 1998. Doživotí dostal za to, že v roce 1993 zastřelil poblíž věznice Bory v Plzni podnikatele Štefana Jandu a jeho bodyguarda Juliána Pokoše, druhý osobní strážce střelbu přežil.

Sledujeme on-line:

Do povědomí širší veřejnosti se dostal v roce 2000 útěkem z přísně střežené mírovské věznice. Kajínek vinu nikdy nepřiznal, policii obvinil z vykonstruovaného procesu a soudy z předpojatosti. Jeho žádost o obnovu procesu zamítl Vrchní soud i Ústavní soud. V roce 2010 měl premiéru film natočený na motivy jeho příběhu.

Kajínek jde na svobodu, ale prezident veřejnosti stále dluží odkrytí důvodů, proč milost udělil.https://t.co/EAG7xNNab6 — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) May 23, 2017

Milostí dal Zeman zatím sedm, žádná z nich se netýkala násilného trestného činu. Před prezidentskými volbami v roce 2013 řekl, že nebude udělovat milosti s výjimkou striktně omezeného okruhu humanitárních případů. Řada politiků rozhodnutí hlavy státu kritizovala. Zeman ale svůj krok hájil s vysvětlením, že každé pravidlo má své výjimky. Stejnou obhajobu dnes použil i Ovčáček.

Neměl by Kajínek bydlet u Zemanů na Hradě? Mohly by se tím možná zabít dvě mouchy jednou ranou… — Jiří Pehe (@JiriPehe) May 23, 2017

Premiér Sobotka lituje, že se z Kajínka stala celebrita

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) nemá radost z toho, že se i v důsledku milosti stává z Jiřího Kajínka celebrita. Kajínka vnímá spíše jakou zápornou postavu. Sobotka to řekl novinářům na dnešním sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Podle odborového předáka Josefa Středuly milost pro Kajínka narušuje důvěru v soudní rozhodnutí. "Čím méně těchto typů kroků, tím lépe pro klid v České republice a důvěru v soudní systém," řekl Středula.