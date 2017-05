Fenka zastavovala dopravu v Chrasti

Chrast – „Každou chvíli tady v Chrasti naháníme a chytáme zatoulané psy. Jako by si ta zvířata řekla, že asi máme málo jiné práce," posteskla si chrastecká starostka Martina Lacmanová.

Některým psům se přitom daří docela dlouho unikat. „Zrovna minulý týden jsme měli co dělat s jednou mazanou černou fenkou. Podle řidiče, který tak tak zabrzdil, aby ji nepřejel, měla snad přiběhnout odkudsi od Vrbatova Kostelce. Nám tady pak týden štrádovala po silnici a zastavovala autobusy i další dopravu. Snažili jsme se fenku chytit za pomoci městských strážníků ve spolupráci s republikovou policií i s několika místními obyvateli, ale dlouho to nevycházelo. Když už to třeba vypadalo, že máme zvíře na dosah, tak se otočilo a zmizela v poli s vojtěškou. A zase jsme byli v koncích," popisuje zprvu neúspěšný hon chrastecká starostka Martina Lacmanová.

„Nakonec se nám podařilo po několika dnech úsilí dostat fenku do zahrady a tam ji konečně chytit. Teď je u Diany Šlechtové z hrochovotýnecké městské policie, která má doma malý zvířecí útulek," vysvětluje Martina Lacmanová. Z pohublé černé tulačky pak bylo nutné vytahat několik desítek klíšťat.



„Fenka (na snímku) je zatím stále u mě, jejího pána neznáme. Je už odčervená, trošku vykrmená a hodně mazlivá. Teď ji čeká ještě očkování, ale celkově je ve velké pohodě," říká Diana Šlechtová na adresu křížence, který podobou nejvíc připomíná malého vlčáka, a který dostal prozatímní jméno Majdalenka.



V Chrasti se mezitím vrátili ke svým psím starostem, kdy například museli odchytit statného německého ovčáka. „Pes opustil domov, když páníček odešel za svými pochůzkami. Asi se rozhodl, že nebude doma sám. Všechno ale dopadlo dobře, pes už je zpátky doma," pokračuje Martina Lacmanová.



Zatím poslední a kuriózní případ zaznamenali v Chrasti o minulém víkendu. „Majitelé tu sháněli od sobotního rána až do noci svoji čivavu. Nakonec ji našli u souseda na půdě. Pejsek mu tam asi nepozorovaně proběhl, načež soused zavřel dveře a odjel k příbuzným. Čivava se našla až večer po hlase, když odpovídala na majitelčino volání," dodala chrastecká starostka.