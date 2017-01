Fotografická soutěž 2

Chrudimsko – Fotografická soutěž zimní krajiny, kterou jsme vyhlásili před dvěma týdny, nás opravdu překvapila. A to hned několikrát.

Fotografové do redakce Chrudimského deníku poslali nádherné snímky z mnoha koutů Chrudimska, a to opravdu ve velikém počtu. Aby bylo hlasování na webu spravedlivé, po určitém čase jsme přestali přidávat nové snímky, aby jejich autoři nebyli znevýhodnění oproti těm, kteří byli do ankety zařazeni od začátku. Nicméně k nám poslané fotky nikam nezmizely. Naopak. Máme jich na skladě takovou hromadu, že počínaje dneškem vyhlašujeme druhé kolo soutěže.



Kdo by se chtěl ještě připojit, tak do úterní půlnoci může na emailovou adresu lukas.vanicek@denik.cz poslat svůj zimní „úlovek" a my jej do hlasování zařadíme. Ke snímku připište, kde byl pořízen. Výsledky budeme znát příští úterý. Vyhrát můžete různé ceny, na výběr budou například nádherné keramické kočky a andělé.

Zamrzlá Chrudimka od Martina Fialy

Večerní lyžování na Vysočině, poslala Jana Kaštánková

Krásné – Ústupky vyfotila Zorka Řezníčková

Krásné – Ústupky 2 vyfotila Zorka Řezníčková

Kaplička ve Filipově u Kameniček poslal Kamila Burešová

Zamrzlá Sečská přehrada od Martiny Brázdové

Zasněžený rybník v Ochozi u Nasavrk od Martiny Brázdové

Nebezpečná krása u Luže, vyfotila Marcela Sedláčková

Přehrada Seč, vyfotila Marcela Sedláčková

Nad Hlinskem, vyfotil Martin Hampl

U Filipova, vyfotil Martin Hampl

Zamrzlá řeka ve Slatiňanech - Milada Schejbalová

Park ve Slatiňanech - Milada Schejbalová

Novoroční procházka Chrasti 1, vyfotila Hana Švejdová

Novoroční procházka Chrasti 2, vyfotila Hana Švejdová

Na sečské přehradě a nad Rabštejnskou Lhotou od René Lukeše

Na sečské přehradě a nad Rabštejnskou Lhotou od René Lukeše 2

Doubrava u Mladotic od Víta Mráze

Lesy Chrudim focené cestou z Kočičího hrádku na rozhlednu Bára od Jany Šilhánkové

Jinovatku v Chrudimi zachytil Vladimír Janeček

Zimní krajina od rodiny Kysilkové

Zimní krajina od rodiny Kysilkové 2