Fotografická soutěž hledá vítěze

Chrudimsko – V pondělí jsme vyhlásili soutěž pro všechny fotografy. Snímků krajinky v zimním hávu se v redakci sešlo opravdu dost a jeden je hezčí, než druhý. Vybrat ten nejhezčí nebude vůbec lehké, a proto prosíme o pomoc i čtenáře.

Hlasovat bude možné až do příštího pátku, kdy soutěž ukončíme a výherce odměníme. Pokud by se vám ještě podařilo vyfotit pěknou momentku zimní krajiny, má zase mrznout, neváhejte snímek poslat na adresu lukas.vanicek@denik.cz. Fotku do ankety dodáme.

Chrast od Lucie Mikanové

Chrudim od Dominiky Novákové

Chrudim od rozhledny Bára poslala Libuše Hvězdová

Kaliopé v Chrudimi od Libuše Hvězdové

Námrazu focenou od "Větrníku" poslala Lenka Coufalová

Ozdobený plot v Sobětuchách od Lucie B. Petrusové

Panorama Skutče od Pavla Hodana

Seč od Terezy Novákové

Studnice od Jany Mézlové Vaškové

U Svratouchu od Simony Černé

Vojtěchov od Hany Málkové

Zimní krajina od Ivy Jirsákové