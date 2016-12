Hasičské muzeum zachránilo stříkačku před sešrotováním

Kočí – Hasičské muzeum v Kočí získalo nový přírůstek do sbírky. Cisternová automobilová stříkačka na podvozku Liaz CAS 25K byla vyrobená v roce 1986. Má nádrž na 2,5 kubíků vody a je v muzeu aktuálně druhým nejmladším exponátem.

Nový Liaz CAS 25K v muzeuFoto: Hasičské muzeum v Koč

Jak uvádí sběratel hasičské techniky Jakub Morávek, auto má za sebou dlouhou a pestrou historii. Původně sloužilo u závodních hasičů v Automobilových závodech Klementa Gottwalda, odkud přešla k drážním hasičům. Nejprve sloužila v Ústní nad Labem, poté v Hradci Králové a naposledy v České Třebové. A právě o zdejší Hasičské záchranné služby SŽDC ji kočské muzeum získalo.

„Vyjednávání trvalo asi devět měsíců. Možnosti byly dvě – auto získáme my, nebo půjde do šrotu. Vůz má dvakrát prasklý rám šasi, a kdybychom jej neschovali u nás, tak z něj budou sponky do sešívačky," poznamenává Jakub Morávek a pokračuje: „Auto je solidní, budeme do něj shánět výbavu, aby plně odpovídalo původní dokumentace. Kolegové z České Třebové z něj leccos odmontovali, ale náhradní díly seženeme."