Havrani si hnízda postavili znovu

Chrudim – Chodník přiléhající k parčíku na chrudimském Školním náměstí je místy „zmalovaný" bílými stříkanci havraního trusu. Černošedí opeřenci si totiž postavili hned několik hnízd ve větvích přímo nad ním.

Černošedí opeřenci si postavili hned několik hnízd ve větvích.Foto: Deník/Marek Nečina

Zhruba v polovině března, tedy krátce před termínem havraních snůšek, byla přitom hnízda z „konfliktních" větví na objednávku města shozena. Havrani si však na stejných místech takřka hned vystavěli nové příbytky. Měl tedy shoz hnízd vůbec nějaký smysl?

„Myslím, že to nebyla zbytečná práce, ale posoudit bychom to mohli jedině tak, že bychom v některém roce shoz neprovedli. Zřejmě by tam potom bylo těch havraních hnízd ještě o něco víc," řekla Kateřina Mrózková z městského odboru životního prostředí.