Heřmanův Městec uvítá druhý ročník festivalu Halapaš

Heřmanův Městec - Druhý ročník městského festivalu Halapaš se uskuteční v sobotu a v neděli 27. a 28. května 2017 v Heřmanově Městci. Dvoudenní událost cíleně propojuje objevování místního genia loci s hudbou, poezií a přednáškami, přičmž je určena všem z blízkého i vzdáleného okolí.

Festival pořádají místní spolky Heřmani, Herout, Veselo a různí dobrovolníci z řad místních rodáků. Záměrem je prezentovat lokální kulturu, otevírat lehce zapomenutou historii či zákoutí města a také obohatit regionální kalendář o hodnotnou událost.



Festival Halapaš zahájí v sobotu 27. května ve 14 hodin na farní zahradě na Náměstí Míru autorským čtením spisovatel a básník Jan Těshnohlídek ml., který pochází z opačné strany Železných hor, z Krucemburku. Za svou debutovou sbírku Násilí bez předsudků získal Cenu Jiřího Ortena. Těsnohlídek bude hostem festivalu oba dny a bude mít připraveno hned několik vystoupení. Některá z nich budou neplánovaná.



Pro zhruba třicet lidí je pak připravena historická exkurze po stopách Rudolfa Kinského a Matice české s pedagogem a teologem Alešem Rolečkem. Zhruba pětikilometrová trasa je pilotní procházkou po části možné budoucí stezky Rudolfa Kinského, jež se zrodila v hlavách místních rodáků. Exkurze začíná prohlídkou běžně uzavřených prostor Zámku Heřmanův Městec, který v 19. století koupil Rudolf kníže Kinský z Vchynic a Tetova. Za jeho doby působil na zdejším zámku František Palacký, který tu byl pověřen uspořádáním rodového archivu. Vztah Palackého a Kinského dal vzniknout obrozenecké Matici české, jejíž prvním kurátorem se stal právě Kinský.



Po prohlídce zámku následuje procházka do okolí Heřmanova Městce, kde na několika místech Aleš Roleček připomene některá díla z Matice české. Mimochodem, Aleš Roleček vybíral různé básně do Poeziomatu, automatu na poezii, který navrhl kulturní aktivista a kavárník Ondřej Kobza a instaloval jej do Prahy, New Yorku, Londýna, Benátek, Moskvy nebo Kyjeva.



Rezervovat si místo na tuto exkurzi lze v Turistickém informačním centru v Heřmanově Městci nebo na e-mailu festival@halapas.cz.

Hudební část programu odstartuje v 17 hodin v Bažantnici místní rap a graffiti crew Creative Union, na které naváže písničkář Iby Pop, balkánská dechovka HarMálek Orchestr, Zabelov Group (nejen) ambientní chillout či cinematic music, spojení hry na živé nástroje s použitím elektroniky a vše zakončí multiinstrumentalista Omnion. Po 22. hodině ukončí první den festivalu noční kino s překvapením.



Druhý den festivalu začne ve 13 hodin přednáškou Aleše Rolečka v Kostele Sv. Bartoloměje, který je jeden ze symbol města, na téma Barokní zbožnost v obrazech, sochách, architektuře a přesazích od středověku do současnosti.



Neděle slibuje v Bažantnici tvrdší hudební program, představí se kapely v rozmezí mezi punkem a hardcorem. Ve 14 hodin to zde rozjedou rockabilly Three Wild Guns, následováni metalcore kapelou Day Before, místní hardcore stálicí Johnny Stalk a Burning Steps z Mostu a tečku za festivalem udělají v 18 hodin elektropunkoví Xpand.



V neděli bude od 10 do 14 hodin otevřen židovský hřbitov, kde návštěvníky milerád provede jeho správce.



Halapaš jde také na ruku gurmánům. Pivem festivalu bude Halapašák, speciální 12 stupňový ALE z českých surovin, který uvaří Kutílkův pivovar z nedalekých Žlebských Chvalovic. K dostání bude na čepu v Bažantnici a v Kavárně Kamarád na Náměstí Míru. K dispozici bude také limitovaná edice v PET lahvích.



Vstupné na festival je 200,- Kč. Vstupenky budou k dispozici v den konání od 12:00 v Bažantnici a v Kavárně Kamarád a platí na oba dny. Jako loni platí, že děti do 15 let v doprovodu rodičů mají vstup zdarma. Historická část programu je zdarma. Účastníci festivalu mohou stanovat přímo v místě v Bažantnici.



Více informací na www.halapas.cz nebo na www.facebook.com/halapas.