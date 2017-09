Hřiště zaplní soutěžící hasiči

Hlinsko – Česká hasičská jednota Hasičský sbor Hlinsko zvou veřejnost na 17. ročník soutěže v požárním útoku s názvem „Memoriál Michala Denka“. Soutěž, která je zařazena do Ligy okresu Chrudim v požárním útoku, se uskuteční v neděli od 9 hodin na tréninkovém fotbalovém hřišti v hlineckých Olšinkách.

Mezi soutěžícími nebudou chybět ani ženy.Foto: Radek Pavlík

Probíhat bude i doprovodná soutěž „O nejrychlejší náběr“ s účastí mužů i žen a s neomezeným počtem pokusů. Poběží se na nenastartovaný společný stroj a cílem bude dostat do nádoby připojené k přednímu výtlaku 600 ml vody. Do soutěží není nutno se předem přihlašovat. Rezervace míst již běží, avšak je možná rovněž v den konání nejpozději do 9 hodin.

„Těšíme se na vaši účast a věříme, že všechna zúčastněná družstva si od nás odvezou nejen atraktivní ceny, ale i mnoho pěkných zážitků,“ zve na akci starosta sboru Milan Jindřichovský spolu s velitelem sboru Ladislavem Pecinou.