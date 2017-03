Hrochovotýnecký zámek chátrá, na dotaci nedosáhl

Hrochův Týnec – Do nevyužívaného hrochovotýneckého zámku by se mohla přestěhovat městská knihovna. Zámecké budova by však nejprve potřebovala opravit. „Bohužel mám ale špatnou zprávu, protože náš projekt nebyl zařazen do dotačního programu pro záchranu architektonického dědictví," konstatoval starosta města Petr Schejbal.

Z dálky vypadá zámek dobře, ve výřezu vpravo dole je však vidět, že zub času pracuje například i na fasáděFoto: Marek Nečina

Podle starosty je v dezolátním stavu například strop budovy. „Prozatím nevíme o jiném dotačním programu, který by nám s opravami zámku pomohl. Nezbývá, než rok počkat a pak to zkusit znovu. Mezitím provedeme nějaká opatření k zabezpečení statiky a z prostředků města se také chceme pomalu připravovat na investice, na něž by dotaci stejně nebylo možné využít. Tedy například na vylepšení vnitřního hygienického a sociálního zázemí," doplnil starosta. Hrochovotýnecký zámek naposledy sloužil jako domov se školou pro děti s poruchami chování. Když se ale zařízení v roce 2010 přestěhovalo do nového moderního objektu v chrudimské Čáslavské ulici, zámek osiřel. „Teď je v objektu pouze správce a zámek využíváme hlavně k výstavám nebo k příležitostným jednodenním akcím. Teď tam byl například dětský karneval. Ten problematický strop se nachází o patro výš a je natolik zajištěn, že nikomu nehrozí žádné nebezpečí," dodal Petr Schejbal. V okolí zámku se nachází rozlehlý park, jenž v současné době prochází obnovou, avšak z velké části zůstává dál přístupný veřejnosti. Zítra od 15 hodin se tu například uskuteční propagační a přátelské setkání u staré francouzské hry pétanque.

Autor: Marek Nečina