Investoři míří do průmyslové zóny. Městu Chrudim se vrací náklady

Chrudim – Do průmyslové zóny Chrudim Západ míří český výrobce plechů a různých forem na pečení. Oblast by mohla být brzy téměř zaplněna. Městu se totiž hlásí i další investoři. Další prodeje pozemků budou pro Chrudim znamenat návrat vynaložených prostředků, do zřízení průmyslové zóny vložila asi 100 milionů korun.

dnes 10:55 SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: Karel Dvořák

Vedení města aktuálně schválilo prodej zhruba 8320 metrů čtverečných společnosti Sofiko za 5,158 milionů korun bez DPH. Firma Sofiko sídlí v Chrudimi, ale výrobní závod měla dosud v Křižánkách na Žďársku. Vyrábí plechy na pečení a různé typy forem pro pekárny a linky. Na českém trhu je podle vlastního vyjádření největší výrobní firmou kuchyňského nerezového náčiní. V novém závodě by mělo pracovat několik desítek lidí. Miliony za zmíněný prodej už byly započítány do příjmů letošního městského rozpočtu. Nemuselo by se však jednat o příjem jediný. Jak sdělil chrudimský starosta Petr Řezníček, o pozemky se ucházejí také další investoři. „Vypadá to, že by mohli být další zájemci," uvedl Řezníček. Konkrétní jména investorů, s nimiž město jedná, ale nechtěl zveřejnit. Podle něj by měla být většina zbývajících pozemků zadaná do poloviny roku. TLUMIČE, OBŘÍ TUBUSY I DŘEVOVÝROBA V průmyslové zóně Západ zbývá asi čtvrtina volných pozemků. Na zhruba 2,2 hektaru má předkupní právo výrobce automobilových tlumičů Kayaba, který zde již působí a měl by letos o odkupu rozhodnout. V průmyslové zóně o rozloze 33 hektarů, jejíž zřízení Chrudim stálo zhruba 100 milionů korun, pracuje také například chrudimská společnost Dřevovýroba Ficek nebo výrobce tubusů pro větrné elektrárny Siag. Pozemky zde vlastní také rakouský výrobce řetězů Pewag. Město si tam chce také ponechat pozemek, na němž by vybudovalo druhý větší sběrný dvůr. Podle chrudimského starosty by se po nových prodejích vynaložené náklady měly městu zhruba vrátit. Některé menší pozemky v zóně patří soukromým majitelům. Menší průmyslová zóna Sever u výjezdu z města na Pardubice je již zcela rozprodaná. (čtk, man)

Autor: Redakce