Kam s koťaty? Útulek má stop stav, ale hodní lidé pomáhají

Chrudimsko – Někteří lidé si s koťaty příliš starostí nedělají. Kočka patří k téměř každému domu a když příroda zavelí, porodí i dvakrát ročně. Kam ale s mňoukajícím nadělením? Od útulku si moc neslibujte. Ten chrudimský už před pár týdny vyhlásil kvůli kapacitě i virovému průjmovému onemocnění stop stav. Nejlepším řešením je kastrace.

Ilustrační snímek.Foto: archiv

MALÍ TVOREČCI

Naštěstí jsou lidé, kterým není osud koček lhostejný a snaží se na úkor svého volného času i financí pomáhat. Patří mezi ně manželé Miloš a Monika Šulcovi, kteří žijí v domečku v Rosicích. Mají teď novou „nadílku“ v podobě pěti koťátek, které byly nalezeny pod stromem na kraji města Luže. Šulcovi mají soukromou záchrannou stanici pro opuštěné kočky a nyní jich mají na starosti dvanáct. „Některá nalezená koťata musíme krmit sunarem z lahvičky, třeba v Hrochově týnci nebo Nabočanech byla nalezena asi dvoutýdenní, tedy velmi maličká,“ říká Miloš Šulc, který se s manželkou stará o kočky ze své dobré vůle a nepobírá na provoz stanice žádné dotace.



Tato úctyhodná činnost s sebou přináší i značné finanční výdaje. „Ano, to je pravda. Ona ta koťata většinou trpí chřipkovým virem, musíme je přeléčit. Také jsou často zablešená a plná klíšťat. Když si zájemci přijedou pro kočičku, je po zdravotní stránce naprosto v pořádku. Jen vždycky zdůrazňujeme, aby zvážili kastraci. On je to s koťaty velký problém a když se doslechnu, že je pak někdo topí, myslím si své,“ pokračuje Miloš Šulc.



DÁREK PRO KOŤATA

Máte-li doma zbytky sunaru po dětech nebo granulky či maso pro kočky (kapsičky, konzervy) případně pelíšky či jiné věci, můžete pomoci tak, že je pošlete na adresu Miloš Šulc, Rosice 106, 538 34 Rosice u Chrasti. Vítáni budou i zájemci o adopci koťátek, kteří mohou telefonovat na číslo 702 928 806.



KOČIČÍ DEPOZITUM

V Pardubickém kraji existuje několik útulků a soukromých azylů pro kočky. Jedno kočičí depozitum s se nachází v Lovčicích, které se rozkládají za obcí Podhořany ve směru na Žleby.



Provozovatelkou kočičího depozita je Zdeňka Radošová. „Jsme parta milovníků kočiček a naším cílem je zodpovědně pomáhat opuštěným a nechtěným,“ stojí na webových stránkách depozita, které se stará o desítky koček. Jsou vykastrované, odčervené, zbavené parazitů.



BEZ DOTACÍ A GRANTŮ

Jde o dočasný azyl. Opuštěná kočka dostane veškerou veterinární a materiální péči do doby, než se prostřednictvím webových stránek www.kocicidepozitum.cz podaří najít nového majitele. Zajímavé je, že narozdíl od městských útulků depozitum nepobírá žádné dotace či granty. Činnost provozuje v rodinném domě a hradí ji z vlastních zdrojů, případně za materiální pomoci hodných dárců.