Koníci potěší děti v parku

Chrudim – Ještě v průběhu prosince byly v Městském parku instalovány další dva dřevěné dětské prvky. Po instalaci originálního herního prvku z dřevěných kůlů, lan a spojů, který byl v první polovině roku umístěn do trávníkové plochy v areálu parku, se jedná o další krok směřující k oživení parku.

Koník v Chrudimském parkuFoto: archiv města Chrudim

Nově instalované prvky v podobě dřevěných koníků jsou určeny nejmenším návštěvníkům parku. Jsou základem zahájeného projektu dětského hřiště, které bude situováno v horní části parku vedle dopravního hřiště. „Jedná se o prostor, kde bylo dřív hřiště na pétanque a volejbalový kurt. Obě místa jsou dnes zarostlá a nevyužívaná, což je vzhledem k návštěvnosti parku i blízkosti bytových sídlišť velká škoda," říká místostarosta města Jan Čechlovský.

Další herní prvky se ve zmiňovaném prostoru parku objeví v průběhu roku 2017. Podle architektonického návrhu bude dětské hřiště rozděleno na herní plochu s jednotlivými dětskými prvky a klidovou travnatou plochu, která umožní i hraní míčových her. „Do budoucna by mohlo být dětské hřiště propojeno se stávajícím areálem dopravního hřiště, ve kterém by rovněž mělo postupně dojít k úpravám některých objektů i nástupního prostoru," doplňuje místostarosta Jan Čechlovský. (syd)