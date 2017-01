Kontejnery nebyly přeplněné, tvrdí jednatel TS Hlinsko Stejskal

Ahoj. Je půlka ledna, chumelí a mrzne. Nějak jsme si odvykli, že to tak má být. Drhne to, je kosa jako v ruským filmu. Leden bývá ospalým a pomalu se rozbíhajícím měsícem, kdy se většina občanů pozvolna dostává do obvyklého pracovního tempa v novém roce s očekáváním pozitivních změn. Občas si někdo komplikuje život novoročním předsevzetím, na které se ale obvykle rychle zapomíná.