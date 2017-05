Kontroloři si kvůli EET vyšlápli na trhovce, padaly pokuty

Rosice – Trhy v bývalé cihelně zaznamenávají vysokou návštěvnost a prodejci si mnou ruce nad tržbami. Několik z nich si ale v sobotu namísto výdělku odvezlo z Rosic domů tučnou pokutu od kontrolorů finančního a celního úřadu.

Kontroloři EET se zaměřili na trhovce. Foto: archiv Deníku

Úředníci uskutečnili 17 kontrolních nákupů, čímž chtěli zmonitorovat stánky s maloobchodem a zkontrolovat dodržování zákona o elektronické evidenci tržeb.



V areálu se nacházelo asi sto stánků, a to převážně s prodejem sadby a potravin.



Zástupci Finančního úřadu Pardubice na rosické tržnici nakoupili třináctkrát. Sedm prodejců si od nich vysloužilo pokutu přesahující 34 tisíc korun. Jednoho z nich čeká správní řízení.



Pardubičtí celníci prověřili čtyři trhovce a u všech zjistili porušení zákona. Tří prodejci dostali pokutu, celkem jde o 12 tisíc korun, zbývající delikt míří do správního řízení.



Nejčastějším pochybením bylo nezaevidování tržby a nevystavení účtenky, přestože všichni kontrolovaní trhovci byli přihlášeni k systému EET a měli pokladnu.



Pro obchodníky platí povinnost evidovat tržby od prvního březnového dne. „Od té doby provádí finanční a celní orgány kontroly pravidelně. Spolupráce obou dozorujících orgánů je velmi úspěšná a efektivní," hodnotí společnou práci Ivana Wasserbauerová, tisková mluvčí Finančního úřadu pro Pardubický kraj.



Je tedy pravděpodobné, že se „finančáci" a celníci objeví v Rosicích znovu. Sobotní trhy jsou totiž v těchto dnech pro prodejce zeleninové a květinové sadby učiněnými žněmi.



CO ADVENTNÍ TRHY?

Elektronická evidence tržeb ale může nepěkně zasáhnout do trhů na malých vesnicích a městech, kdy hospodyňky tradičně své podomácku stvořené výrobky prodávají za spíše symbolický peníz. Třeba v Nasavrkách by mohly být ohroženy adventní trhy. „Trhy pořádáme každoročně pro naše občany. Každý z místních, kdo něco umí, vždy připraví svoje výrobky, které potom prodává. Je to taková sousedská akce. A nyní nevím, co a jak dál. Jestli to nebudeme muset zrušit," řekla Veronika Musilová z městského odboru kultury v Nasavrkách.



DVACET ÚČTENEK DENNĚ

Obchodníci, kteří se prodejem živí, už si na EET většinou zvykli. Patří mezi ně například Richard Horák, jenž provozuje malé knihkupectví v pardubické čtvrti Skřivánek. „Na internetu jsem zjistil, že existují bezplatné aplikace jak do počítače, tak do telefonu či tabletu. Ve svém malém obchůdku se vejdu většinou do 20 účtenek za den, k čemuž mi taková bezplatná aplikace plně dostačuje. Nakonec jsem si vybral aplikaci za 59 korun měsíčně, která pracuje v prohlížeči v mém počítači i mobilu. Díky tomu je má pokladna zcela mobilní, což ocením při stánkovém prodeji, který také provozuji," uvedl knihkupec.



Zakoupil také tiskárnu účtenek za 1300 korun. „Náklady jsem neměl vysoké. Při zařizování EET mě ovšem zklamalo, že jsem nenašel žádný web, kde by bylo všechno jasně a polopaticky vysvětleno," dodal Richard Horák.



MILIARDA ÚČTENEK

Podle dat Finanční správy v České republice eviduje tržby 145 tisíc poplatníků, kteří vydali přes miliardu účtenek. Berní úřady a celníci provedli 24 tisíc kontrol a ve třech tisícovkách případů našli nesrovnalosti.