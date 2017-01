Kopec u Zderaze dnes čeká divoká jízda originálních vozidel

Chrudim – V týdnu od 2. do 9. ledna se odehrálo poslední kolo základní části, po němž si to rozdají mužstva „SUDÁ – LICHÁ". Skutečští prošli „základem" bez porážky, čímž potvrdili prvenství v tabulce. Výsledky následujících šesti dějství se budou přičítat k tabulce po základní části. Poté 1. – 8. tým čeká play off, pro mužstva na 9. – 12. místě skončí sezona 2016/2017.