Kříž zmizel z křižovatky, ale vrátí se

Chrudim – Ze zatravněného prostoru na křižovatce chrudimských ulic Václavská a Vlčnovská zmizel kříž, který tu stával od nepaměti. Vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče Jana Stehlíková uvedla, že kříž se nedávno zlomil. Zřejmě náporem větru, neboť byl dole úplně shnilý a dřevo bylo zasazeno přímo do země.

Na křižovatce chrudimských ulic Václavská a Vlčnovská nyní chybí křížFoto: Marek Nečina

„Místo nejdřív zabezpečila městská policie a poté byl kříž odvezen na prozatímní uložení do Technických služeb. Bylo to nutné jednak z bezpečnostních důvodů, ale chtěli jsme samozřejmě zabránit jeho ještě většímu poškození nebo zcizení. Kříž dosud není majetkem města a o jeho dalším osudu se jedná," sdělila Jana Stehlíková. Místostarosta města Jan Čechlovský, v jehož politické gesci je ve v Chrudimi oblast kultury, pak doplnil, že podle jeho předpokladu se opravený kříž do půl roku vrátí zpět na své místo. „Vzhledem k plánované úpravě křižovatky je ale možné, že kříž bude stát například půl metru od svého dřívějšího stanoviště," dodal místostarosta Jan Čechlovský.