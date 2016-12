Kuřátka posílala krabice od bot plné dárků těm, kteří žijí na hranici bídy

Chrudim – Folklorní soubor Kuřátka, který byl v uplynulých dnech hlavním interpretem akce Deníku Česko zpívá koledy, se zapojil do projektu diakonie Vsetín s názvem Vánoční krabice od bot.

Folklorní soubor KuřátkaFoto: Marek Nečina

„Velmi výrazně děti oslovil. Už v loňském roce několik dárků do Vsetína putovalo, letošní počet krabic je na čísle 15. Dát někomu překvapení, zapojit do něj děti, aby ho připravily a ještě si u toho udělat hezký společný večer se svojí rodinou … dává mi to v dnešní době smysl", řekla vedoucí souboru Radka Ehrenbergerová.

Děti tento projekt naučí myslet sociálně. Uvědomí si, že jinde na světě jsou děti, které si také rády hrají, ale přitom jsou mnohem chudší, než ony, a že jim mohou pomoci. Ty druhé děti, které vánoční krabice dostanou, přitom zakusí, že někde na světě jsou děti, které na ně také myslí. A postupné rozbalování krabice a objevování, co všechno skrývá, pro ně představuje velké dobrodružství.