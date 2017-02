Lednová údržba silnic stála v kraji přes 40 milionů

Chrudimsko – Lednová údržba silnic v Pardubickém kraji bude stát přibližně dvakrát tolik než loni ve stejnou dobu. Silničáři odhadují náklady na více než 40 milionů korun, účet ale ještě není konečný a může dosáhnout až 50 milionů korun. Cestářům již docházejí zásoby směsí a musejí je dokoupit.

„Pesimistický odhad je až padesát milionů korun za jeden měsíc údržby. První měsíc byl opravdu náročný. Spotřebovali jsme spoustu posypového materiálu, za jeden měsíc to bylo jako za celou sezonu loňského a předloňského roku," řekl Marian Cvrkal ze Správy a údržby silnic Pardubického kraje.

Střediska, která mají menší zásoby, už silničáři zavážejí nově nakoupeným materiálem. Případně z větších skladů přesouvají směsi, které ještě pořídili v létě za nižší ceny. „Například ale jemně mletá sůl stojí celoročně přibližně stejně," dodal Cvrkal.

Nákladnější zima byla i v listopadu a prosinci, kdy měli silničáři v rozpočtu vyčleněno 33 milionů korun, které také utratili. Předloni, kdy nebyla tuhá zima, vynaložili 25 milionů.

Pokud bude i dále často sněžit, tvořit se námraza a ledovka, zimní údržba negativně zasáhne do celého provozního rozpočtu. Plán práce silničáři teprve zpracovávají, nicméně ale očekávají, že na celý rok budou mít od pardubického hejtmanství opět kolem 340 milionů korun. Čím víc utratí v zimě, tím méně peněz budou mít na další roční období. „Zimní údržba nám ukrajuje provozní prostředky na výspravy výtluků, výměnu značek, sečení trávy nebo čištění propustků. Náš zřizovatel by to v rozpočtu měl zohlednit," uvedl Marian Cvrkal.

Silničáři se v kraji starají o více než 3600 kilometrů silnic, což zahrnuje vozovky druhé a třetí třídy a hlavní tahy. Přibližně polovinu ošetřují chemicky. Ve správě v zimě cestáři nemají zhruba 140 km komunikací, kde ale nejezdí linková doprava a nejsou domy. (zr, čtk)