Lékařů v sanitách jezdí stále méně

Pardubický kraj - Zdravotnická záchranná služba (ZZS) Pardubického kraje zaměstnává ze dvou třetin externí lékaře. Disponuje dvanácti lékařskými posádkami, v budoucnu jich zřejmě ještě ubude.

Sanitky jsou, ale lékaři nikoliv. Nejhorší situace je v Litomyšli.

LÉKAŘI BUDOU JEN VE VĚTŠÍCH MĚSTEC

Kdo bude jezdit například novými auty, které získala ZZS v minulých dnech, není jasné. Rozhodně nelze očekávat, že se podaří sehnat potřebné lékaře. Jejich práci budou muset zastat zdravotničtí záchranáři. Těch je v současné době většina.

„Lékaři budou jen ve větších městech," řekl ředitel krajské záchranky Pavel Svoboda. Základním problémem je nedostatek kmenových lékařů, kterých je pouze třetina z ideálního stavu.



„Někde máme velké problémy, třeba v Litomyšli jezdí v týdnu přes den pouze záchranáři, odpoledne přicházejí lékaři z nemocnic nebo soukromých praxí na noční směnu," uvedl ředitel.

MÍSTO ŠEDESÁTI LÉKAŘŮ MAJÍ JEN TŘETINU

„Obtíže vznikají také o prázdninách a v období dovolených," vysvětlil Pavel Svoboda. Ten zároveň přesně ví, kolik by potřeboval lidí, aby vše bylo v naprostém pořádku. Podle něj by mělo být na každou z dvanácti posádek při nepřetržitém provozu pět lékařů, aby se mohli ve službách vystřídat. Z potřebných šedesáti jich má záchranka ve stavu v přepočtu dvaadvacet, zbytek tvoří externisté. Ti často pracují v nemocnicích a ve volném čase si přivydělávají a získávají další zkušenosti.



Co se týká počtu výjezdových základen, tak těch je v kraji šestnáct. Celkem mají sedmadvacet posádek. Aktuálně hledá vedení zdravotnické záchranné služby lékaře pro Hlinsko, Poličku, Moravskou Třebovou a Svitavy. Musejí mít potřebnou specializaci a delší praxi.

JEZDÍ ZDRAVOTNIČTÍ ZÁCHRANÁŘI

Již před několika lety záchranka zavedla model, kdy k většině případů vyjíždí posádka se zdravotnickým záchranářem a řidičem. V případě nutnosti je přivolán tým s lékařem. Záchranáři podle Svobody zastanou velkou část zásahů v terénu. Jejich počet je v ZZS dostatečný.



Počet výjezdů v Pardubickém kraji vzrostl z pětatřiceti na loňských padesát tisíc.