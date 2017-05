Lesy pod Bárou budou rájem rekreačních běžců

Chrudim – Ředitel Městských lesů Chrudim Zdeněk Odvárka seznámil městskou radu s výsledky hospodaření firmy v uplynulém roce a nastínil jí i plány pro letošek. Ty zahrnují údržbu a nátěr rozhledny Bára, vybudování pětikilometrového fit okruhu i třetí etapu velké rekonstrukce lesních cest u Pohledu a Rtenína.

Nový fit okruh vznikne nedaleko rozhledny Bára v chrudimských rekreačních lesích.Foto: Deník/Marek Nečina

Městská firma za loňský rok vydělala. „Zisk po zdanění činil přes 205 tisíc korun, původně plánovaný zisk byl přitom daleko nižší," komentuje výsledek místostarosta města Jaroslav Trávníček. Dobrého hospodářského výsledku dosáhla společnost navzdory tomu, že již několik let klesá cena dřevní hmoty.



Největší letošní investiční akcí, která však bude zahájena asi až na konci roku, bude třetí etapa rekonstrukce lesních cest u pohledu a Rtenína. Ta je spolufinancována z evropské dotace a má přijít zhruba na tři miliony korun bez DPH. „Novinkou, kterou pro návštěvníky připravujeme spolu s Klubem rekreačních běžců a Nordic walking Chrudim, je vybudování pětikilometrového fit okruhu Kometa," sdělil také ředitel Zdeněk Odvárka.



„Chceme vyjít vstříc rekreačním běžcům, kterých podle našeho zjištění v městských lesích neustále přibývá. Start a cíl fit okruhu bude u Komety. Okruh povede po opravených štětových cestách na pozemcích města Chrudim a jeho trasa bude v terénu vyznačena speciální značkou. Označeny budou i dílčí kilometrové úseky, což běžcům umožní pohodlnější měření mezičasů. Na začátku okruhu chceme umístit ještě informační tabuli. Uvidíme ale, zda ji stihneme instalovat už do data otevření, které jsme stanovili na 25. června," vysvětlil Odvárka.



Podle jeho slov lze výhledově uvažovat třeba o umístění tabule, jež by běžcům posloužila k porovnání a zhodnocení jimi dosažených časů a ke hrubému zjištění aktuální fyzické kondice. To se však uvidí až později.



Zřízení fit okruhu si vyžádá výdaje jen v řádu tisíců korun, protože většinu potřebné práce odvedou při jejím budování sami zaměstnanci městských lesů.



V nejbližších týdnech počítají Městské lesy Chrudim ještě s údržbou a provedením ochranného nátěru dřevěné rozhledny Bára. Vše už je připraveno, avšak dosud nebylo možné natírat kvůli takřka každodenním jarním plískanicím. „Potřebujeme v ideálním případě nějaké dva týdny bez deště, aby dřevo uschlo. Snad nám to v květnu vyjde," uzavřel Zdeněk Odvárka. O samotné natírání se poté postarají speciálně proškolení horolezci zavěšení na lanech i s postřikovači na zádech. Kromě nátěru dojde i k ošetření míst dotyku konstrukce se zemí.