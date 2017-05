Lidé nechtějí přijít o nádherný výhled

Chrudim – Někteří lidé z domů č.p. 1292-4 na chrudimském sídlišti Větrník odmítají radnicí chystanou dílčí změnu regulačního plánu města, která se má dotknout pásu pozemků pod okny jejich bytů. Nechtějí přijít o nádherný výhled na chrudimské panoráma.

Výhledu na chrudimské panorama si náležitě užívají obyvatelé bytových domů na okraji sídliště Větrník.Foto: Deník/Marek Nečina

Změna by podle nich na pozemcích nově připustila výstavbu až šestipodlažních bytových objektů. „Své byty jsme kdysi kupovali od města s tím, že nám bylo řečeno, že my, co máme okna na Chrudim, platíme víc, protože tam už nikdy nic vysokého stát nebude," namítá například Chrudimák Boris Škorpík.



DNES BY UŽ NEPRODAL

Toho, že atraktivní území ve svahu uprostřed zeleně přiláká některého z velkých developerů, se bojí i uživatelé několika zahrádek, jež se teď na parcelách nacházejí. Jiří Veverka, nájemce jedné z nich, říká: „Kdysi, když se vedle dělala silnice, tak mě za celou mou zahradu s chaloupkou dali šedesát tisíc. Tím to skončilo. Smůla byla, že to bylo tři měsíce před revolucí. Pak už bych svůj majetek dobrovolně neprodal," posteskl si muž. „Dnes tady užívám na pozemku pronajatém od města zahrádku s chatkou. O ty už bych opravdu nerad přišel," dodává.





JEN LOGICKÁ ZMĚNA

S úpravou regulačního plánu nepřišla radnice svévolně. Při zpracování žádosti jiných vlastníků pozemků v okolí se pouze rozhodla, že nechá vytvořit komplexnější územní dokument, jehož cílem bude uvedení regulačního plánu pro danou oblast do souladu s nadřazeným územním plánem. „Ten už dnes za určitých podmínek výstavbu vyšších objektů připouští," poukazuje na dnešní nesoulad předkladatel úpravy, místostarosta Jan Čechlovský.



Návrh byl po diskuzi stažen a zastupitelé se k němu vrátí na příští schůzi.