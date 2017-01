Lidé odevzdali přes 75 tun textilu

Chrudim – V průběhu roku 2016 občané Chrudimi odevzdali do 19 sběrných boxů na textil, rozmístěných po městě, a do sběrného dvora celkem 75 555 kilogramů oděvů a textilu. To je o 12 542 kg více než v roce 2015.

dnes 15:37 SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Na uvedeném výsledku se podílí i navýšení počtu sběrných boxů o šest kusů oproti předchozímu roku. Nejvýznačnější podíl na celkovém množství činí textilní materiály odložené do sběrného dvora (téměř 9 tun), dále boxy v sídlišti Dr. Malíka (7,9 t) a Dr. Peška (6 t). Nejúspěšnějšími měsíci z pohledu statistiky byly říjen (9,5 t), září (9,1 t) a prosinec (8,5 t). Technické služby Chrudim děkují občanům Chrudimi za zodpovědný a aktivní přístup k třídění odpadu, a rovněž tak děkují i spolupracující firmě TextilEco.

Autor: Redakce