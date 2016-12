Marta Dušková ze Včelákova včera oslavila sté narozeniny

Včelákov – Úctyhodného věku, sta let, se včera dožila paní Marta Dušková ze Včelákova.

Marta Dušková ze VčelákovaFoto: Jaroslav Prodělal

Jubilantka včera oslavovala nejprve na úřadě městyse, kde jí popřáli hodně zdraví gratulanti v čele se starostou Janem Pejchou, místní děti si připravily krátké vystoupení a nechyběl ani slavnostní přípitek.

Paní Marta Dušková ze Včelákova se narodila 28. prosince roku 1916, pochází z Barchova u Pardubic. O svoji maminku přišla v pouhých jedenácti letech, a tak se musela starat o své sourozence.

Do Včelákova přišla v roce 1952. Vychovala syna a dvě dcery a nyní má sedm vnoučat a sedmnáct pravnoučat. „Paní Dušková se těší dobrému zdraví a opravdu na sto je v neuvěřitelné kondici. Gratulujeme a přejeme mnoho zdraví do dalších let," řekl starosta Včelákova Jan Pejcha.