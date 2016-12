Města si chrání své lesy před zloději vánočních stromků

Chrudim, Chrast – Lesní porosty spravované společností Městské lesy Chrudim v těchto dnech kontrolují strážníci chrudimské městské policie. Snaží se tak předejít případným krádežím vánočních stromků.

Strážníci hlídkují i v leseFoto: Karel Dvořák

Je samozřejmé, že nelze uhlídat veškeré chrudimské lesy v souhrnné rozloze přibližně 450 hektarů. Strážníci se proto zaměřují především na návštěvnicky nejexponovanější místa na blízké Podhůře a v okolí tamější rozhledny Bára. „Projíždíme a procházíme veškeré cestičky a dáváme pozor. Hlídky provádíme nepravidelně v denních i v nočních hodinách, takže nikdo nemůže předpokládat, kdy tady na nás může narazit," vysvětluje vrchní strážník MP Chrudim Lukáš Dvořák.

UMĚLÝ STROMEK NE

Hlídky městských strážníků budou lesem procházet v podstatě až do Štědrého dne. Přímo při krádeži vánočního stromku strážníci zatím nikoho nepřistihli, ale v minulosti se jim už podařilo takto odhalit zloděje vytěženého a k odvozu připraveného dřeva. „Co jsem mluvil s hajným, tak mi říkal, že naše kontroly lesu pomáhají. Zřejmě se o nich mezi lidmi ví a zjištěných krádeží stromků proto ubylo," doplňuje Lukáš Dvořák. Vrchní strážník se pak zasmál otázce, zda bude vánoční stromek v jeho domácnosti pocházet právě z chrudimských městských lesů.

Nebylo by to nic divného, vždyť přímo na hájence v Pohledu lze zakoupit vhodné stromky černých borovic i smrků ze specializovaných plantáží nebo z lesních prořezávek. „Odtud ale stromek nemám, už jsem zakoupil kanadskou jedli u jednoho z hypermarketů. Zadání přitom bylo jasné: Musel jsem obstarat co největší strom, vysoký od podlahy až do stropu. Máme doma dvouapůlletého syna, jemuž se právě takové líbí nejvíc. Hlavně jsem měl ale jasno v tom, že musí jít o strom přírodní. Nákup umělého u nás doma nepřichází v úvahu," směje se chrudimský vrchní strážník.

NENECHAVCI JSOU VŠUDE

Chrudim není jediným městem, které si v předvánočním čase chrání své živé lesní bohatství. Snaží se o to například i v Chrasti. „Rozkrádání ve velkém jsme nezaznamenali, ale to víte, že tu a tam se nějaký ten nenechavec najde," připouští chrastecká starostka Martina Lacmanová. Při prevenci krádeží se Chrastečtí spoléhají třeba na repelentní nátěry stromků proti okusu zvěře, které v teple zapáchají. Některé stromky zase zastřihují nůžkami, aby nebyly pro zloděje tolik atraktivní.