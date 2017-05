Město radar nekoupí, vyčkává na rozhodnutí zákonodárců

Heřmanův Městec – I když by strážníci heřmanoměstecké policie mohli měřit rychlost na území města, vedení radnice zatím s pořízením radaru vyčkává. Důvod je prostý, městu se to nemusí vyplatit.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Miroslav Kucei

„V tuto chvíli jsme legislativně na stropů možností – máme povolené měření rychlosti na místech, které jsme vybrali ve spolupráci s dopravní policiích vybrali a městská policie získala oprávnění, aby mohla měřit," vysvětluje stávající situaci starosta města Josef Kozel a rovnou pokračuje: „Nenakoupili jsme ale radar. Zatím nevíme, zda se v budoucnu nezmění legislativa tak, že strážníci nebudou mít oprávnění provádět měření a udělovat pokuty. Čekáme na vyjasnění situace, což se s ohledem na stávající politickou situaci asi nestane v brzké době. Pořízení radaru není levná záležitost, a kdybychom jej nemohli využívat, byly by to vyhozené peníze," uvádí starosta Kozel.

ČEKÁNÍ SE PROTÁHNE

V momentě, kdy zákonodárci rozhodnou a ponechají strážníkům alespoň stávající pravomoci, vedení Heřmanova Městce radar pořídí. S okolními obcemi je už domluvená spolupráce, že by hlídky měřily rychlost i na jejich území.

Možných budoucích změn se neobává chrudimský vrchní strážník Lukáš Dvořák. Podle něj se podobné snahy od některých zákonodárců objevily v minulosti již několikrát a se stejným, negativním, výsledkem.

„Kdyby nám pravomoci nad měřením rychlosti sebrali, byl by to problém pro dopravu a obecně pro občany. Nevěřím, že by nás dopravní policie dokázala nahradit, na to prostě nemá dostatek lidí," dodává Lukáš Dvořák.