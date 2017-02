Město testovalo elektromobil, kupovat ho ale zatím nebude

Chrudim – Město Chrudim otestovalo v závěru loňského roku v měsíčním běžném provozu zapůjčený elektromobil. Na testování vozu se podíleli především pracovníci úřadu, ale také chrudimských městských organizací.

Elektromobil před chrudimskou radnicíFoto: Aleš Prokopec

I když se auto celkem osvědčilo, radnice zatím s doplněním flotily svých služebních vozidel právě o elektromobily nepočítá. Na pořadu dne není v Chrudimi ani nákup elektrických autobusů MHD, i když společnost Arriva v loňském roce jeden takový rovněž vyzkoušela.

Největší překážkou, která brání zavedení elektromobilů do trvalého provozu, je prozatím cena. „Auto se osvědčilo, avšak kromě otázky jeho nákupní ceny je tu také úvaha, jak s automobilem naložit v okamžiky, kdy mu přestanou sloužit baterie. Koupit auto za osm set tisíc korun a pak do něj za čtyři roky pořizovat nové baterie za dalšího čtvrt milionu korun, to je přece jen dost velký luxus. Počítáme tedy s tím, že ještě nějaký čas počkáme, než se vývoj a celková cenová hladina u těchto vozidel dostanou na trošku jinou úroveň," vysvětlil chrudimský starosta Petr Řezníček.

VE HŘE JSOU I DOTACE

Vedení radnice ostatně již před zahájením testu deklarovalo, že o nákupu elektromobilu bezprostředně nepřemýšlí.

„Dnes je elektromobilita ve vyspělém světě novou výzvou. Chrudim má rozhodně vůli i ambici se připojit k městům, která na to reagují – a nejen kvůli ochraně životního prostředí. Nešlo by přitom pochopitelně o nějaké umělé nákupy elektromobilů navíc, ale budeme prostě zvažovat, zda přirozenou obměnu vozového parku, kterou bychom beztak museli čas od času provést, nespojit s tímto progresívním trendem," upřesnil tehdy místostarosta Miroslav Tejkl.

Testování ale mělo i tak svůj smysl. Ministerstvo životního prostředí totiž připravuje vyhlášení dotačního programu na nákup elektromobilů a získaná data z reálného provozu mohou v budoucnosti sloužit jako podklad pro rozhodnutí, zda elektromobil pro úřad nakonec nepořídit právě s využitím takovéto dotace.

AUTOBUS NEZKLAMAL

Linkový autobus MHD vyzkoušela společnost Arriva Východní Čechy již počátkem loňského roku.

„Provoz byl tehdy naprosto bez problémů a my se pořízení takovéhoto autobusu určitě nebráníme. Vždy je to ale o tom, kdo si u nás veřejnou dopravu objednává, protože pořízení takového autobusu je samozřejmě dražší," konstatoval předseda představenstva a výkonný ředitel společnosti Arriva Východní Čechy Jindřich Poláček.