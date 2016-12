Město uvažuje o SMART technologii

Chrudim – Z nedávného tiskového setkání, věnovaného mimo jiné i rozpočtu města Chrudim pro příští rok, vyplynulo, že rozpočet města Chrudim na rok 2017 zahrnuje také plánovanou rekonstrukci školní kuchyně v chrudimské ZŠ U Stadionu.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jaroslav Sýbek

Starosta Petr Řezníček zároveň poznamenal, že město připravuje na pozdější dobu rovněž rekonstrukční práce v mateřské škole v sídlišti Víta Nejedlého.

„Tady bychom nechtěli řešit jen nějaké zateplování, ale naopak bychom chtěli kompletně řešit mateřskou školu tak, že by poté mohla být určitým způsobem soběstačná ve spotřebě energie. Počítáme tedy i s využitím takzvaných SMART (chytrých, inteligentních) technologií, které by školku určitě dostaly do zajímavých čísel, co se týče jejích provozních nákladů," naznačil chrudimský starosta. Ke SMART technologiím se nyní řadí třeba takové systémy, které dovedou při ohřevu vody předjímat režim její obvyklé denní spotřeby apod.