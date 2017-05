Městský park v Chrudimi bude patřit zdravotníkům

Chrudim – Sedm desítek dětských zdravotníků okresu se ve středu utká v Chrudimi. V Městském parku se od 9 hodin koná soutěž mladých zdravotníků.

Soutěž zdravotníků. Ilustrační snímekFoto: Deník/Luděk Stínil

Do oblastního kola soutěže je přihlášeno celkem 14 družstev, která budou muset prokázat nejen teoretické, ale zejména praktické dovednosti v poskytování první pomoci. Na realisticky přichystaných stanovištích je potkají figuranti s různými zraněními, od lehkých až po život ohrožující stavy.



„Celá soutěž je situována do Městského parku. Všechna stanoviště budou situována tak, aby byla přístupná i zájemcům, kteří by se chtěli o šikovnosti soutěžících přesvědčit a sami se také poučit o správném provedení první pomoci" říká Vratislav Příhoda, předseda oblastní výkonné rady Českého červeného kříže Chrudim.



„Slavnostní zahájení proběhne v 9 hodin před sídlem Českého červeného kříže v Městském parku 274. Slavnostní vyhlášení výsledků je plánováno na 11:45 hodin," dodává. (vp)