Mlékařem se zatím chce stát šest dětí, stav není konečný

Hlinsko – Do města, které se dříve pyšnilo množstvím budoucích kožešníků, strojníků, traktoristů nebo obráběčů kovů, se vrací po letech učňovské školství. Nový obor „výrobce potravin – mlékař“, začne v září studovat prozatím šest dětí.

Mlékařem se zatím chce stát šest dětí, stav není konečnýFoto: archiv

Vyučovat se bude v jedné ze tříd hlineckého gymnázia. „Toto číslo není konečné, začátkem školního roku mohou ještě přibýt děti, které si nástup do původně zvolené školy rozmyslí. To je běžná věc,“ řekl včera ředitel Gymnázia K. V. Raise v Hlinsku Rostislav Dvořáček.



Učni pocházejí buď přímo z města anebo blízkého okolí, takže není potřeba prozatím zajišťovat ubytování. Mají rovněž zajištěnou odbornou výuku i praxi nejen v místní mlékárně. Po dobu studia, které skončí získáním výučního listu nebo i maturitním vysvědčením, získají ihned pracovní nabídku. Na jejich studiu se totiž odborně i formou stipendia podílejí mlékárny v Hlinsku, Polné, Jihlavě nebo Přibyslavi.



Aby se počet učňů studujících obor „výrobce potravin – mlékař“ postupně zvyšoval, gymnázium už nyní ve spolupráci s vedením města připravuje náborovou kampaň. „Už jsme měli jednání s výchovnými poradci ze základních škol a chystáme marketingovou akci,“ potvrdil starosta Hlinska Miroslav Krčil. Stipendium, příspěvek na dopravu a ubytování, praxe pod dohledem odborníků v mlékárnách a zajištěné budoucí pracovní uplatnění, to jsou současné přesvědčovací argumenty, které mohou počet učňů, a to i z jiných krajů, například z Vysočiny, zvýšit.



Zavedením nového učebního oboru vznikl subjekt, který nese název Gymnázium K.V. Raise a Střední odborná škola Hlinsko.

„Oceňuji pragmatický a vstřícný přístup ředitele gymnázia Rostislava Dvořáčka, který se do přípravy projektu připojil v listopadu poté, co Pardubický kraj rozhodl, že právě místní gymnázium bude nositelem i středního odborného vzdělávání,“ řekl starosta města Krčil.