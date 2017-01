Mnohé děti se radovaly, nejel autobus

Morašice, Chrast – Včera se stalo to, na co dnešní rodiče a prarodiče rádi vzpomínají: nejely ranní autobusy a školáci museli zůstat doma. Třeba do Morašic nedorazilo deset dětí z třiačtyřiceti.

dnes 13:40 SDÍLEJ:

Hasiči z Chrudimi a Hrochova Týnce zprůjezdnili silnice I/17 u KočíFoto: Hasičský sbor města Chrudim

„Autobus uvázl u Dubiny, potom tam zapadli i hasiči. Také od Chrudimi po sedmé hodině ráno nejel," řekla ředitelka morašícké základní a mateřské školy Jindra Kaplanová. Hodně dětí dorazilo díky rodičům, ale ti měli na sněhem zavátých vozovkách velké problémy a často volili nouzové objízdné trasy. Školáci se v Chrasti neradovali. „Máme spoustu přespolních žáků, avšak do školy dorazili všichni. Hodně rodičů nám ale volalo, zda jsou děti skutečně na vyučování, protože o ně měli starost. Tak jsme ve třídách zjišťovali, zda jsou doptávané děti skutečně ve škole a rodiče jsme poté uklidňovali, že je všechno v pořádku," řekla ředitelka ZŠ Chrast Lenka Budínská. „Největší potíže měla moje paní zástupkyně, která vyjížděla do školy už ve tři čtvrti na sedm, kdy silnice ještě nebyla tak dobře projetá. Poté, co ji ostatní řidiči pomohli vytlačit auto v kopečku u Zaječic ale dojela rovněž v pořádku," doplnila ředitelka ZŠ Chrast. (ron,man)

Autor: Redakce