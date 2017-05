Muž zachraňoval psa, málem utonul

Chrudim - V sobotu po druhé hodině odpolední skočil pes do Chrudimky pod jezem v ulici Na Ostrově. Jeho majitel se jej snažil zachránit a málem přitom přišel o život.

Plovák umístěný u jezů na břehu Chrudimky v ChrudimiFoto: Vladimír Mostecký

Muže strhl proud, nalokal se vody a mohl utonout. Naštěstí stál na břehu jeho známý, ten popadl záchranný kruh, který zde na stojanu slouží pro podobné účely, a jal se tonoucího téměř v bezvědomí zachraňovat. To už na místo přijeli policisté a společnými silami se muže podařilo dostat na břeh. Když jej začali oživovat, převzali si jej do péče zdravotníci a odvezli jej do nemocnice. Pes se už nenašel.

Vodní přepad u lávky v chrudimské ulici Na Ostrově je na seznamu nebezpečných jezů, proto byly v roce 2015 v jeho okolí umístěny záchranné prvky.